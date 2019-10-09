Bakırköy'de kafede bıçakla kovalanan kadını iş yeri sahibi böyle kurtardı 

"YENİ CEZAEVİNDEN ÇIKTIM SENİ DE ÖLDÜRÜRÜM' DEDİ"

İş yeri sahibi Azize Güler "Normal müşteriler otururken bir arbede çıktı. Bir kadın koşarak geldi mutfağıma sığındı. 'Beni öldürecekler kurtarın beni' dedi. Arkasından bir genç geldi. 'Çekilin önümden öldüreceğim.' dedi. Elinde bıçak vardı. Koşarak aşağıya indi. Giremezsin dedim. 'Ben zaten yeni cezaevinden çıktım seni de öldürürüm' dedi. Kadını öldürmek için mutfağa girmek istiyor. Çalışanlar geldi. Mutfaktan çıkardılar. Bıçağı savururken elime denk geldi. Elim kesildi. Ben mutfaktan içeri girmesine izin vermediğim için bunu yaptı bana. Edindiğimiz bilgilere göre, ilk eşiyle boşanma davası açmış, ilk eşi de iki çocuğuyla beraber burayı basıyor. Burada arbede yaşanıyor. Kadın çantasını alıyor gitmeyi düşünüyor herhalde, daha sonra elinde bıçakla koşarak birinin indiğini görünce mutfağa sığınıyor. O arada oluyor her şey, ne deseydim yani gir öldür mü deseydim. Böyle bir şeye hayatta izin vermem. Sonra polise haber verdim. Şikayetçi oldum. Parmağımı onun kestiğini ifademde söyledim. Ama şuan zanlı serbest" dedi.

Hakan D'nin bıçakla kovaladığı kadının, annesiyle boşanma aşamasında olan babasının sevgilisi olduğu iddia edildi.

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