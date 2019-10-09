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Bakırköy'de kafede bıçakla kovalanan kadını iş yeri sahibi böyle kurtardı 

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.10.2019 17:05 | Son Güncelleme

BAKIRKÖY'de kafede otururken bıçakla kovalanan kadın kafenin mutfağına sığındı.

Cemil ÖZDEMİR-Murat SOLAK/İSTANBUL (DHA) BAKIRKÖY'de kafede otururken bıçakla kovalanan kadın kafenin mutfağına sığındı. İş yeri sahibi Azize Güler Kadını saldırganın elinden kurtarırken elinden yaralandı. O anlar güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Olay, geçen pazar günü saat 16.00 sıralarında Yeşilköy'deki kafede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Hakan D. yanında getirdiği bıçakla kafede oturan yabancı uyruklu kadının yanına yaklaştı. Tehditler savuran Hakan D.' nin elinde bıçağı gören kadın, 'beni öldürecekler yardım edin' diye çığlık atarak kafenin mutfağına sığındı. Saldırgan Hakan D. ise elinde bıçakla mutfağa girmeye çalıştı. İş yeri sahibi Azize Güler ve iş yeri çalışanları saldırgana engel olmaya çalıştı. Yaşanan arbedede Azize Güler bıçakla elinden yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi. Polis saldırgan Hakan D'yi ifadesini almak üzere karakola götürdü.

O ANLAR KAMERADA

Öte yandan yaşanan olay kafenin güvenlik kameralarıyla kaydedildi. Görüntülerde Hakan D. elinde bıçakla koşarak kafeye geliyor. Hakan D'nin bıçakla geldiğini gören kadın, kafenin mutfağına sığınıyor. İş yeri sahibi ve çalışanlar saldırgana engel olmaya çalışıyor.

"YENİ CEZAEVİNDEN ÇIKTIM SENİ DE ÖLDÜRÜRÜM' DEDİ"

İş yeri sahibi Azize Güler "Normal müşteriler otururken bir arbede çıktı. Bir kadın koşarak geldi mutfağıma sığındı. 'Beni öldürecekler kurtarın beni' dedi. Arkasından bir genç geldi. 'Çekilin önümden öldüreceğim.' dedi. Elinde bıçak vardı. Koşarak aşağıya indi. Giremezsin dedim. 'Ben zaten yeni cezaevinden çıktım seni de öldürürüm' dedi. Kadını öldürmek için mutfağa girmek istiyor. Çalışanlar geldi. Mutfaktan çıkardılar. Bıçağı savururken elime denk geldi. Elim kesildi. Ben mutfaktan içeri girmesine izin vermediğim için bunu yaptı bana. Edindiğimiz bilgilere göre, ilk eşiyle boşanma davası açmış, ilk eşi de iki çocuğuyla beraber burayı basıyor. Burada arbede yaşanıyor. Kadın çantasını alıyor gitmeyi düşünüyor herhalde, daha sonra elinde bıçakla koşarak birinin indiğini görünce mutfağa sığınıyor. O arada oluyor her şey, ne deseydim yani gir öldür mü deseydim. Böyle bir şeye hayatta izin vermem. Sonra polise haber verdim. Şikayetçi oldum. Parmağımı onun kestiğini ifademde söyledim. Ama şuan zanlı serbest" dedi.

Hakan D'nin bıçakla kovaladığı kadının, annesiyle boşanma aşamasında olan babasının sevgilisi olduğu iddia edildi.

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Bakırköy'de kafede bıçakla kovalanan kadını iş yeri sahibi böyle kurtardı Bakırköy'de kafede bıçakla kovalanan kadını iş yeri sahibi böyle kurtardı 
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