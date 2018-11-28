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Bakırköy'de kaza: Aydınlatma direği yola devrildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.11.2018 23:08 | Son Güncelleme

BAKIRKÖY sahil yolunda seyir halinde ilerleyen bir otomobil kaldırımda bulunan aydınlatma direğine çarptı.

Cemil ÖZDEMİR/İSTANBUL,(DHA)-BAKIRKÖY sahil yolunda seyir halinde ilerleyen bir otomobil kaldırımda bulunan aydınlatma direğine çarptı. Çarpmanın etkisiyle direk yola devrildi.

Kaza, Bakırköy Ataköy sahil yolu Yeni Havalimanı Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre seyir halinde ilerleyen 34 DM 3838 plakalı Batuhan Demirtaş yönetimindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle savruldu. Savrulan otomobil kaldırımda bulunan aydınlatma direğine çarptı. Çarpmanın etkisiyle direk yola devrildi. Kazayı gören sürücüler durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine çağrılan çekici ile direk kaldırıldı. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken, otomobilde hasar meydana geldi.

Kaza nedeniyle oluşan trafik direğin kaldırılmasıyla normale döndü.

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