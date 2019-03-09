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Bakırköy’de kırmızı ışıkta geçen sürücü kaza yaptı: 2 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 09.03.2019 03:30 | Son Güncelleme

Bakırköy’de kırmızı ışıkta geçen sürücü seyir halindeki başka bir otomobile çarptı.

Bakırköy’de kırmızı ışıkta geçen sürücü kaza yaptı: 2 yaralı

Bakırköy’de kırmızı ışıkta geçen sürücü seyir halindeki başka bir otomobile çarptı. Çarptıktan sonra durabilen otomobil sürücüsü ile birlikte araç içerisinde bulunan diğer 2 kişi olay yerinden kaçarken, kazada 2 kişi yaralandı.
Kaza, saat 01:30 sıralarında Bakırköy Ataköy Mahallesi Uğur Mumcu Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre seyir halinde olan ve bulvar üzerinde karşı yönden gelen ve sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen 34 HS 0497 plakalı otomobil o esnada kavşaktan dönmeye çalışan 34 GG 118 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın şokuyla 34 HS 0497 plakalı otomobil içerisinde bulunan 4 kişi’den 3’ü olay yerinden kaçtı. Kazaya karışan diğer araç içerisinde bulunan kadın araç içerisinde sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Otomobil içerisinde sıkışan kadın itfaiyenin müdahalesi ile çıkartılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yapılan ilk müdahalenin ardından yaralanan kadın ambulansa bindirilerek hastaneye kaldırıldı. Diğer otomobilde bulunan 1 kişi ise hafif şekilde yaralanırken, sağlık ekipleri ambulans içerisinde ilk müdahaleyi yaptı.

Kaza yaptığı aracını bırakıp kaçtı
Kaza sonrası araç içerisinde sıkışan kadının çıkarıldığı esnada yakınları sinir krizi geçirdiği görüldü. Kırmızı ışıkta geçtiği iddia edilen ve kaza sonrası otomobili bırakarak olay yerinden uzaklaşan 3 kişiyi bulmak için polis ekipleri çevrede inceleme başlattı.
Kaza sonrası olay yerine çağrılan çekici ile araçlar kaldırılırken, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ekipleri kaza nedeniyle araçtan dökülen yağ nedeniyle yolda başka bir kaza yaşanmaması için kumlama çalışması yaptı.
Polis, kaza ile ilgili inceleme başlattı.

Bakırköy’de kırmızı ışıkta geçen sürücü kaza yaptı: 2 yaralı

Bakırköy’de kırmızı ışıkta geçen sürücü kaza yaptı: 2 yaralı

Bakırköy’de kırmızı ışıkta geçen sürücü kaza yaptı: 2 yaralı

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