BAKIRKÖY'DE KÖPRÜYE SIKIŞAN TIR DEVRİLDİ (1)

Haber-Kamera: Alper KORKMAZ/İSTANBUL DHA
Bakırköy'de köprü altına sıkışan TIR devrildi. Devrilen TIR nedeniyle bölgede trafik yoğunluğu yaşanıyor.
Bakırköy, Sahil yolu, Florya istikametinde seyir halinde olan kağıt yüklü TIR Yeşilyurt Köprüsü altından geçerken, sıkışarak, devrildi. TIR sürücüsü çevredekiler tarafından araçtan çıkarılarak, hastaneye kaldırılırken, bölgede kaza nedeniyle trafik yoğunluğu yaşanıyor.
Görüntü Dökümü:
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-Olay yerinden görüntüler
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