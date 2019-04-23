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BAKIRKÖY'DE KÖPRÜYE SIKIŞAN TIR DEVRİLDİ (1)

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.04.2019 13:27 | Son Güncelleme

Haber-Kamera: Alper KORKMAZ/İSTANBUL DHA Bakırköy'de köprü altına sıkışan TIR devrildi.

Haber-Kamera: Alper KORKMAZ/İSTANBUL DHA
Bakırköy'de köprü altına sıkışan TIR devrildi. Devrilen TIR nedeniyle bölgede trafik yoğunluğu yaşanıyor.
Bakırköy, Sahil yolu, Florya istikametinde seyir halinde olan kağıt yüklü TIR Yeşilyurt Köprüsü altından geçerken, sıkışarak, devrildi. TIR sürücüsü çevredekiler tarafından araçtan çıkarılarak, hastaneye kaldırılırken, bölgede kaza nedeniyle trafik yoğunluğu yaşanıyor.

Görüntü Dökümü:
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-Olay yerinden görüntüler

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