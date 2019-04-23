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Bakırköy'de köprüye sıkışan tır devrildi (2)

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.04.2019 14:44 | Son Güncelleme

BAKIRKÖY'de köprü altına sıkışan TIR devrildi.

Alper KORKMAZ/İSTANBUL,(DHA)- BAKIRKÖY'de köprü altına sıkışan TIR devrildi. Devrilen TIR nedeniyle bölgede trafik yoğunluğu yaşanıyor. Kaza saat 12.30 sıralarında Bakırköy, Sahil Yolu Florya istikametinde meydana geldi. Osman Fırat'ın kullandığı 34 ER 260 plaklı kağıt yüklü TIR Yeşilyurt Köprüsü altından geçerken sıkışarak, devrildi. TIR içindeki sürücüsü hafif şekilde yaralandı. Çevredekiler tarafından araçtan çıkarılan sürücü, olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Devrilen TIR nedeniyle bölgede trafik yoğunluğu yaşandı. TIR'ın yoldan kaldırılması için başlatılan çalışmalar sürüyor.

(FOTOĞRAFLI)

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