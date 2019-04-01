Bakırköy'de köprüye takılan TIR devrildi (3)

Ersan SAN/İSTANBUL, (DHA) BAKIRKÖY'de Halkalı-Gebze tren hattının geçtiği köprüye takılan TIR devrildi.

Kaza, saat 16.00 sıralarında, Rauf Orbay Caddesi üzerinde Florya istikametinde meydana geldi. Ali Basut'un kullandığı 34 YE 5387 plakalı TIR'ın dorsesi, Halkalı-Gebze tren hattının geçtiği köprüye takıldı. TIR bir otomobile çarparak yan yatarak devrildi. Kazada araç sürücüsü yaralandı. Olay yerine ambulans ve itfaiye ekibi sevk edilirken kaza nedeniyle trafik felç oldu. Yaralı sürücü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. TIR'ın çarptığı otomobilde hasar oluştu. TIR dorsesinde 2 lüks aracın bulunduğu öğrenildi. Ekiplerin çalışmasıyla devrildiği yerden TIR'ın kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.

