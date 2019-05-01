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BAKIRKÖY'DE KUTLAMALAR BİTTİ ALANDA TEMİZLİK YAPILIYOR

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.05.2019 18:37 | Son Güncelleme

1 Mayıs Emek ve Dayanışma günü tüm yurtta olduğu gibi İstanbul'da da kutlandı.

Haber-Kamera: İlkay DİKİCİ /İSTANBUL (DHA)
1 Mayıs Emek ve Dayanışma günü tüm yurtta olduğu gibi İstanbul'da da kutlandı. Bakırköy Pazar Alanı'ndaki kutlamalar saat 16.00 sıralarında sona erdi. Bakırköy Belediyesi Temizlik görevlileri pazar alanını temizlemek için tazyikli su ve süpürgelerini kullandı. Alanın temizliği sürerken bir temizlik görevlisi yerde bulduğu flamayı elinde tutarak görevini sürdürdü.

Görüntü Dökümü:
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-Bakırköy Pazar Alanından detaylar
-Flama ile temizlik yapan temizlik görevlisinden detaylar

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