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Bakırköy'de lise öğrencisinin bıçaklanması

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.12.2019 11:40 | Son Güncelleme

Adli kontrol şartıyla serbest bırakıldıktan sonra tekrar gözaltına alınan şüpheli adliyeye sevk edildi - Yaralı öğrencinin hastanede tedavisi devam ediyor

İSTANBUL (AA) - Bakırköy'de, bir lise öğrencisinin bıçaklanmasına ilişkin adli kontrol şartıyla serbest bırakıldıktan sonra hakkında yakalama kararı çıkarılan ve yeniden gözaltına alınan şüpheli adliyeye sevk edildi.

Bakırköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 20 Aralık'ta Bakırköy Yahya Kemal Beyatlı Anadolu Lisesi yakınında öğrenci B.T'nin tartıştığı bir grup okul arkadaşı tarafından karnından bıçaklanması olayına ilişkin çalışma başlattı.

Polis, olayda bıçağı kullanan yaşı küçük B.Ç'yi yakaladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından Bakırköy Adalet Sarayına sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı Nöbetçi Bakırköy Sulh Ceza Hakimliğince, yurt dışı çıkış yasağı ve ev hapsi cezası verilerek adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Yaralanan B.T'nin hayati tehlikesinin bulunması nedeniyle Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığının itirazı üzerine zanlı hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Bakırköy İlçe Emniyet Müdürlüğü Çocuk Büro Amirliği ekiplerince yeniden gözaltına alınan B.Ç., adliyeye sevk edildi.

Öte yandan, yaralanan B.T.’nin hastanede tedavisi devam ediyor.

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Bakırköy yakalama kararı

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