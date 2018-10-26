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BAKIRKÖY'DE MİNİBÜSÇÜ DEHŞETİ

YAŞAM HABERLERİ  | 26.10.2018 16:05 | Son Güncelleme

- Yolunu kestikleri sürücüye saldırdılar Haber: İstanbul DHA Bakırköy?de bir minibüs sürücüsü yol verme tartışması yaşadığı bir otomobil sürücüsünün yolunu kesti.

- Yolunu kestikleri sürücüye saldırdılar Haber: İstanbul DHA Bakırköy?de bir minibüs sürücüsü yol verme tartışması yaşadığı bir otomobil sürücüsünün yolunu kesti. Tartışmayı gören başka bir minibüsçü de meslektaşına destek verince kavga çıktı. Kavga anı bir yolcu tarafından görüntüledi. Olay saat 11.00 sıralarında Bakırköy?de meydana geldi. Bakırköy Meydanı?na ilerleyen bir minibüs şoförü ile bir otomobil sürücüsü yol verme tartışması yaşadı. Minibüs sürücüsü aracın önünü kesti. İki sürücü inerek tartışmaya başladı. Bu sırada başka bir minibüs sürücüsü daha gelerek meslektaşına destek verince kavga çıktı. Paniğe kapılan yolcular minibüsten inerek uzaklaştı. İki minibüs sürücüsü otomobil sürücüsüne saldırdı. Saldırı anı bir yolcu tarafından cep telefonuyla görüntülendi. Görüntü Dökümü: --------- CEP TELEFONU -Minibüsün içinden görüntü -Sürücünün inmesi -Yaşanan tartışma -Diğer minibüsçünün gelmesi -Kavgadan görüntü -Detaylar (Tür: İstanbul)

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