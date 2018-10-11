BAKIRKÖY'DE MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜ KAZA YAPTI Haber-Kamera: Alper KORKMAZ-Taner YENER / İSTANBUL DHA Bakırköy'de önünde bulunan seyir halindeki otomobile çarparak yere düşen motosiklet sürücüsünün parmağı koptu. Kaza saat 09.00 sıralarında D-100 Karayolu Havalimanı Kavşağı mevki Topkapı istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre , direksiyon hakimiyetini kaybeden minibüs bariyerlere çarptı. Arkadan gelen bir başka otomobil ise minibüse çarpmamak için frene basınca seyir halindeki motosiklet sürücüsü otomobile çarptı. Yere düşen motosiklet sürücüsü Ertan K.'nın parmağı koptu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen 112 ekipleri Ertan K.'yı Bakırköy Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü. Kaza nedeniyle D-100 Karayolu Topkapı istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu. Kazaya karışan motosiklet ve araçların çekici yardımıyla olay yerinden kaldırılmasının ardından trafik normale döndü. Görüntü Dökümü:
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