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BAKIRKÖY'DE NEVRUZ KUTLAMASINDA GÖZALTILAR

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.03.2019 17:16 | Son Güncelleme

Haber-Kamera: Murat ÇİMEN - Çağatay KENARLI - Murat SOLAK - Yüksel KOÇ- İSTANBUL DHA Bakırköy Pazar alanında nevruz kutlaması yapıldı.

Haber-Kamera: Murat ÇİMEN - Çağatay KENARLI - Murat SOLAK - Yüksel KOÇ- İSTANBUL DHA
Bakırköy Pazar alanında nevruz kutlaması yapıldı.
HDP'nin organize ettiği nevruz kutlaması için toplanmalar sabah saatlerinde başladı. Polis çevrede geniş güvenlik önlemleri aldı.
Polis ekipleri, gelenleri üst aramasından sonra içeriye aldı. Kutlamalara gelenlerden bazıları yasadışı pankart taşıdıkları ve terör örgütü lehine sloganlar attıkları gerekçesiyle gözaltına alındı.
Nevruz etkinliği saat 12.00 sıralarında başladı. Etkinlikte HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan da konuştu.

Görüntü Dökümü:
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-Vatandaşların gelmesi
-Polis ekiplerinden görüntü
-Ekiplerin üst araması yapması
-TOMA'dan görüntü
-etkinlikten görüntüler
-Gözaltına alınanlar
-Detaylar

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