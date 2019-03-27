HABER

Bakırköy’de önce tır, ardından tur otobüsü alt geçide sıkıştı

YAŞAM HABERLERİ  | 27.03.2019 15:30 | Son Güncelleme

Bakırköy’de tır, tren alt geçidine takılarak mahsur kaldı.

Bakırköy’de önce tır, ardından tur otobüsü alt geçide sıkıştı

Bakırköy’de tır, tren alt geçidine takılarak mahsur kaldı. İtfaiye ekiplerinin tırı kurtarma çalışmaları sırasında tur otobüsü de geçitteki engele takılınca yol trafiğe kapandı.
Olay, saat 13.00 sıralarında Bakırköy Ataköy Mahallesi Strazburg Caddesi üzerindeki tren alt geçidinde meydana geldi. İddiaya göre, 31 GV 293 plakalı tır, yakındaki bir limana yük bıraktıktan sonra dönüş yoluna geçti. Tren alt geçidine geldiğinde tır alt geçidin engeline takıldı. Bunun üzerine sürücü, olayı itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen Bakırköy İtfaiye Amirliği ekipleri kurtarma çalışmalarına başladı. Bu sırada 31 SIA 50 plakalı tur otobüsü de tırın mahsur kaldığı geçitten geçmek isterken alt geçitte sıkıştı. İtfaiye ekiplerinin çalışmaları ile kurtarılan otobüs yoluna devam ederken, tırı kurtarma çalışmaları sürdürüldü. Yaklaşık 1 saat süren kurtarma çalışmalarının ardından tır sıkıştığı yerden kurtarıldı. Polis ekipleri cadde üzerinde güvenlik şeridi çekerek yol güvenliğini sağladı. Belediye ekipleri de yolda kumlama çalışması yaptı.
Tır sürücüsü Yahya Hatay, “Ben limandan çıktım, dönüş yaptım, buradan geçiş yaparken sıkıştım. Şimdi de otobüs sıkıştı. Alt geçidin burada bu ilave yoktu. Daha önce buradan çok geçiş yaptım. Birçok araçla geçiş yapmıştım” dedi.
Polis ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı.

Bakırköy’de önce tır, ardından tur otobüsü alt geçide sıkıştı

Bakırköy’de önce tır, ardından tur otobüsü alt geçide sıkıştı

Farklılıklarımız hiç bu kadar güzel olmamıştı! İşte genetiği benzersiz kılan 15 kişi Farklılıklarımız hiç bu kadar güzel olmamıştı! İşte genetiği benzersiz kılan 15 kişi
HDP mitinginde gözaltına alınan 8 kişi adliyeye sevk edildiHDP mitinginde gözaltına alınan 8 kişi adliyeye sevk edildi
Katil zanlısı eş hakkındaki uzaklaştırma kararı 1 hafta önce bitmiş (2)Katil zanlısı eş hakkındaki uzaklaştırma kararı 1 hafta önce bitmiş (2)
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Bülent Turan: Seçimden sonra İYİ Parti kalmayacak

Bülent Turan: Seçimden sonra İYİ Parti kalmayacak

PKK'nın lider kadrosuna hava harekatı! Kritik isim vuruldu

PKK'nın lider kadrosuna hava harekatı! Kritik isim vuruldu

Cemil Ertem'den sosyal medyada 'dolar' açıklaması

Cemil Ertem'den sosyal medyada 'dolar' açıklaması

Dolarda dikkat çeken hareketlilik!

Dolarda dikkat çeken hareketlilik!

Ünlü anketçiden sürpriz yerel seçim analizi!

Ünlü anketçiden sürpriz yerel seçim analizi!

Açıklama geldi: İfademiz anlaşılmadı, gazetede düzeltildi

Açıklama geldi: İfademiz anlaşılmadı, gazetede düzeltildi

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Cinsel ilişkiye girdiği kadını boğazını sıkarak öldürmüş!

Cinsel ilişkiye girdiği kadını boğazını sıkarak öldürmüş!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Korkunç! 'Yeniden birlikte olalım' ısrarı sonu oldu

Korkunç! 'Yeniden birlikte olalım' ısrarı sonu oldu

İğrenç olay! 4 kişi engelli kadına dehşeti yaşattı

İğrenç olay! 4 kişi engelli kadına dehşeti yaşattı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Yönetmen Mustafa Kemal Uzun'un öldürülmesi davasında karar!

Yönetmen Mustafa Kemal Uzun'un öldürülmesi davasında karar!

Yer: Gaziosmanpaşa! Korku dolu anlar...

Yer: Gaziosmanpaşa! Korku dolu anlar...

Türkiye günlerce onu konuşmuştu! Metin Topuz hakim karşısında

Kriz yaratan isim hakim karşısında!

Tartıştığı iş arkadaşının otomobiline çarparak ateş etti

Tartıştığı iş arkadaşının otomobiline çarparak ateş etti

Olay Alanya'da yaşandı! Cinsel ilişki sırasında...

Olay Alanya'da yaşandı! Cinsel ilişki sırasında...

Cinsel ilişkiye girdiği kadını boğazını sıkarak öldürmüş!

Cinsel ilişkiye girdiği kadını boğazını sıkarak öldürmüş!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.