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Bakırköy’de otomobil otobüs durağına daldı: 1 yaralı

23.03.2021 21:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bakırköy’de sürücünün kontrolünden çıkan otomobil, otobüs durağına daldı.

Bakırköy’de sürücünün kontrolünden çıkan otomobil, otobüs durağına daldı. Sürücünün yaralandığı kazada durakta kimsenin olmaması olası bir faciayı önledi.
Kaza, saat 20.00 sıralarında Bakırköy Rauf Orbay Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde seyir halinde olan 22 AF 020 plakalı Peugeot 207 marka otomobil sürücünün kontrolünden çıkarak önce kaldırıma çarptı, ardından da otobüs durağına daldı. Kazada otomobil sürücüsü yaralanırken, çevrede bulunan vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri cadde üzerinde önlem alırken, sağlık ekipleri yaralıya müdahale etti. Yapılan ilk müdahalenin ardından kimliği öğrenilemeyen sürücü Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Öte yandan kaza sırasında durakta kimsenin olmaması olası bir faciayı önledi.

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