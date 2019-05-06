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-BAKIRKÖY'DE OTOMOBİLİN KAFE BAHÇESİNE GİRMESİ KAMERADA

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.05.2019 08:48 | Son Güncelleme

*Güvenlik kamerasına yansıyan kazada kafenin garsonu otomobil ve duvar arasına sıkışıyor.

*Güvenlik kamerasına yansıyan kazada kafenin garsonu otomobil ve duvar arasına sıkışıyor.

Haber: Murat SOLAK/İSTANBUL,(DHA)
Bakırköy'de 1 garson ve iki müşterinin yaralanmasına neden olan otomobilin kafenin bahçesine girme anları güvenlik kameralarına yansıdı.
Şenlikköy Mahallesi, Florya Caddesi üzerinde 3 Mayıs Cuma günü Berkay Vatansever yönetimindeki 34 HL 5528 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bir kafenin bahçesine girmişti. Kazada 2 müşteri ve bir garson yaralanmıştı. Kaza anı kafenin kameralarına saniye saniye yansıdı.
Görüntülerde, Berkay Vatansever yönetimindeki 34 HL 5528 plakalı otomobil, müşterilerinde bulunduğu kafenin bahçesine hızlı bir şekilde giriyor. O sırada müşterilerin bazıları panik yaşayarak, kaçmaya çalışıyor. Sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil bahçede servis yapan kafenin garsonu İbrahim Yengin'i önüne alarak, duvara sıkıştırıyor. Kazada Yengin ve 2 müşteri yaralanıyor.

Görüntü Dökümü:
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-Kaza anı güvenlik kamerası
-Olay günü çekilen görüntüler

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