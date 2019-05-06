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Bakırköy'de otomobilin kafe bahçesine girmesi kamerada

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.05.2019 10:23 | Son Güncelleme

BAKIRKÖY'de 1 garson ve iki müşterinin yaralanmasına neden olan otomobilin kafenin bahçesine girme anları güvenlik kameralarına yansıdı.

Murat SOLAK/İSTANBUL,(DHA)-BAKIRKÖY'de 1 garson ve iki müşterinin yaralanmasına neden olan otomobilin kafenin bahçesine girme anları güvenlik kameralarına yansıdı.

Şenlikköy Mahallesi, Florya Caddesi üzerinde 3 Mayıs Cuma günü Berkay Vatansever yönetimindeki 34 HL 5528 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bir kafenin bahçesine girmişti. Kazada 2 müşteri ve bir garson yaralanmıştı. Kaza anı kafenin kameralarına saniye saniye yansıdı.

Görüntülerde, Berkay Vatansever yönetimindeki 34 HL 5528 plakalı otomobil, müşterilerinde bulunduğu kafenin bahçesine hızlı bir şekilde giriyor. O sırada müşterilerin bazıları panik yaşayarak, kaçmaya çalışıyor. Sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil bahçede servis yapan kafenin garsonu İbrahim Yengin'i önüne alarak, duvara sıkıştırıyor. Kazada Yengin ve 2 müşteri yaralanıyor.

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