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  4. Bakırköy'de otomobillerin elektronik parçalarını çalan şüpheli kamerada

Bakırköy'de otomobillerin elektronik parçalarını çalan şüpheli kamerada

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.01.2020 12:24 | Son Güncelleme

BAKIRKÖY'de lüks otomobillerdeki radyo paneli, klima paneli, multimedya teyp ve görüntü sistemi, araç içi navigasyon cihazı çalan şüpheli, son işinde polis tarafından kıskıvrak yakalandı.

Buse PEHLİVAN/İSTANBUL,(DHA) BAKIRKÖY'de lüks otomobillerdeki radyo paneli, klima paneli, multimedya teyp ve görüntü sistemi, araç içi navigasyon cihazı çalan şüpheli, son işinde polis tarafından kıskıvrak yakalandı. Şüphelinin hırsızlık anları ise güvenlik kameralarına yansıdı.
Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliğine bağlı ekipler Bakırköy'de gece saatlerinde lüks araçların radyo paneli, klima paneli, multimedya teyp ve görüntü sistemi, araç içi navigasyon cihazlarının çalınma olaylarıyla ilgili olarak çalışma başlattı. Polis yaptığı güvenlik kameraları incelemelerinde şüphelinin kimliğini ve kullandığı aracı tespit etti. Takibe alınan şüpheli 4 Ocak Cumartesi Bakırköy'de bir otomobilden çaldığı malzemeleri kendi aracına koyarken yakalandı. Şüphelinin üzerinden ise araçların kapılarını açmak için kullandığı tornavida ile 8 bin 470 lira çıktı.

BAKIRKÖY'DE 6 AYRI OTOMOBİLDEN HIRSIZLIK
Gözaltına alınan Cemil Ö.'nün (42) toplamda 100 bin lira değerinde malzeme çaldığı, 42 suç kaydı ve 5 aranmasının olduğu ortaya çıktı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Cemil Ö. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Öte yandan şüphelinin siyah renkli otomobiliyle olay yerine geldiği, otomobilden çaldığı elektronik eşyaları bagajına koyduğu anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

(FOTOĞRAF)

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