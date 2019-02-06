IHAAW163401-ASA/06-02-2019

- Bakırköy’de sahil yolunda lise öğrencisi Julia Inanch’ın ölümüne neden olan kazaya karışan iki aracın sürücüleri "bilinçli taksirle ölüme ve yaralanmaya sebebiyet vermek" suçlamasıyla tutuklandı.

06.02.2019 16:34:01 TSI

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