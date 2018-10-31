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Bakırköy'de servis aracı ağaca çarptı

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.10.2018 14:55 | Son Güncelleme

Havalimanı personelini taşıyan servis aracının ağaca çarpması sonucu bazı yolcular yaralandı

İSTANBUL (AA) - Bakırköy'de ağaca çarpan servis aracının sürücüsü ve yolculardan bazıları yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Bakırköy Sahil Yolu'ndan Florya istikametine giden servis midibüsü, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki ağaca çarptı.

Kazada, araçta sıkışan sürücü ile bazı yolcular yaralandı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri araçta sıkışan sürücüyü çıkardı, sağlık ekipleri ise ilk müdahaleyi olay yerinde yaptığı yaralıları, çevredeki hastanelere kaldırdı.

Kaza nedeniyle yolun Florya istikametinde trafik yoğunluğu yaşanıyor.

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası

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