Bakırköy’de siyanür dehşetinde ölen aile son yolculuğuna uğurlandı

Bakırköy’de siyanür dehşetinde hayatlarını kaybeden Delen ailesi son yolculuğuna uğurlandı. Delen ailesinin yakınları cenaze namazında gözyaşlarını tutamazken, 7 yaşındaki Ali Delen için aile yakınlarının isteği üzerine cenaze namazında helallik istenmedi.

Bakırköy’de dün sabah siyanür dehşeti sonucu hayatını kaybeden Bahattin Delen(38), Zübeyde Delen(38), Ali Delen(7)’in cenazeleri Alibeyköy’deki gasilhaneden alınarak Fatih Camii’ne getirildi. Cami avlusunda taziyeleri kabul eden baba Ali İhsan Delen ve ağabey Mustafa Delen’in güçlükle ayakta durduğu gözlendi. Cenazeye katılan Delen ailesinin yakınları cenazelerin başında gözyaşlarını tutamadı. Zübeyde Delen’in annesi Neval Yıldırım cenazelerin olduğu tabutlara sarılarak gözyaşı döktü. Ayakta durmakta zorlanan Yıldırım’ı aile yakınları sakinleştirdi.

Öğle namazı sonrası kılınan cenaze namazında camii imamı tarafından yakınlarından helallik istendi. 7 yaşında hayatını kaybeden Ali Delen için aile yakınlarının isteği üzerine helallik istenmedi. Okunan duaların ardından tabutlar omuzlara alınarak İstanbul Büyükşehir Belediyesine ait cenaze aracına konuldu. Cenazeler toprağa verilmek üzere Eski Topkapı mezarlığına götürüldü.

