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Bakırköy'de şüpheli paket alarmı

YAŞAM HABERLERİ  | 01.12.2018 23:06 | Son Güncelleme

Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU /İSTANBUL DHA Bakırköy'de İncirli Metrosu'nun bulunduğu sokağa bırakılan kutuyu gören vatandaşlar durumu hemen polise haber verdi.

Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU /İSTANBUL DHA Bakırköy'de İncirli Metrosu'nun bulunduğu sokağa bırakılan kutuyu gören vatandaşlar durumu hemen polise haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri sokağı her iki yönden de şerit çekerek yaya ve araç geçişine kapattı. Olay yerine çağrılan bomba uzmanı polisler, şüpheli kutuyu fünye ile kontrollü patlattı. Kutunun içinden jeneratör çıktı. Olay Bakırköy, Osmaniye Mahallesinde gece saat 21:00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İncirli Metrosu'nun bulunduğu Olgunlar Sokak üzerindeki vatandaşlar şüpheli gördükleri kutuyu polise ihbar etti. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri sokağın her iki yönüne şerit çekerek yaya ve araç geçişine kapattı. Güvenliği sağlayan polis ekipleri olay yerine bomba uzmanı polisleri çağırdı. İhbar üzerine gelen bomba uzmanı polisler özel kıyafetlerini giyerek şüpheli pakete fünye yerleştirdi. Çevrede güvenliğin sağlanmasının ardından şüpheli paket fünye ile patlatıldı. Patlatılan paketin içinden güç kaynağı olan jeneratör çıktı. Herhangi bir olumsuzluğun anlaşılması üzerine polis ekipleri tarafından kapatılan sokak yay ve araç geçişine açıldı. Kutu içerisinden çıkan jeneratör cihazı ise polis merkezine götürüldü.

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