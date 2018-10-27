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Bakırköy'de TIR köprü altına sıkıştı, trafik yoğunluğu oluştu 

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.10.2018 14:58 | Son Güncelleme

BAKIRKÖY'de sahil yolunda iş makinesi taşıyan TIR köprü altına sıkıştı, trafik yoğunluğu oluştu.

Bakırköy'de TIR köprü altına sıkıştı, trafik yoğunluğu oluştu 

Alper KORKMAZ / İstanbul, (DHA) - BAKIRKÖY'de sahil yolunda iş makinesi taşıyan TIR köprü altına sıkıştı, trafik yoğunluğu oluştu. Kaza öğle saatlerinde Rauf Orbay Caddesi Yeşilyurt mevki Florya istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, asafalt çalışmalarında kullanılan 2 adet iş makinesi taşıyan TIR yüksekliği nedeniyle köprüye çarptı. İhbar üzerine olay yerine kurtarıcı aracı sevk edildi. Kaza nedeniyle trafik akışı tek şeritten sağlanırken, trafik yoğunluğu oluştu. TIR'ın sıkıştığı yerden çıkarılması için başlatılan çalışmalar ise sürüyor.

(FOTOGRAFLI)

Bakırköy'de TIR köprü altına sıkıştı, trafik yoğunluğu oluştu Bakırköy'de TIR köprü altına sıkıştı, trafik yoğunluğu oluştu

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