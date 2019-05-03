HABER

Bakırköy'de tır üst geçide çarptı: 1 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.05.2019 04:43 | Son Güncelleme

Bakırköy'de tır üst geçide çarptı: 1 yaralı

İSTANBUL (AA) - Bakırköy'de yüklü tırın üst geçide çarpması sonucu sürücü yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Ömür Umut H. yönetimindeki 34 GL 3243 plakalı tır, Yeşilköy Hava Harp Okulu kavşağı Avcılar istikametinde yaklaşık 4 metrelik üst geçide çarptıktan sonra devrildi.

Kazada sürücü Ömür Umut H. yaralanırken, olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen 112 sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan sürücü, ambulansla İstanbul Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Kaza sonrasında tırın dorsesi yan devrilirken, araç ise yaklaşık 20 metre sonra durabildi. Bölgede yoğun trafik oluşurken, trafik akışı tek şeritten polis ekiplerinin kontrolünde sağlanıyor.

Sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, çekici yardımıyla dorsenin kaldırılması çalışmaları sürüyor.

PARTNERKıskançlık krizi çıktı!Kıskançlık krizi çıktı!
Fahrettin Altun Mütevelli Heyeti Başkanı olduFahrettin Altun Mütevelli Heyeti Başkanı oldu
Hastanede silahlı çatışma: 6 gözaltı!Hastanede silahlı çatışma: 6 gözaltı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Bakırköy Yeşilköy

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Meteoroloji uyardı! Ülke genelinde bugünden itibaren başlıyor

Meteoroloji uyardı! Ülke genelinde bugünden itibaren başlıyor

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Tel Rifat'ta Türk askeri üssüne saldırı!

Tel Rifat'ta Türk askeri üssüne saldırı!

81 ile yazı gönderildi! Yarından itibaren...

81 ile yazı gönderildi! Yarından itibaren...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Yangın çıkan okulda 'sabotaj' önlemi

Yangın çıkan okulda 'sabotaj' önlemi

Fahrettin Altun Mütevelli Heyeti Başkanı oldu

Fahrettin Altun Mütevelli Heyeti Başkanı oldu

Malatya'da hastanede silahlı çatışma: 6 gözaltı

Hastanede silahlı çatışma: 6 gözaltı!

Bağcılar’daki silahlı çatışmada facianın eşiğinden dönüldü

Sokak ortasında silahlı çatışma! Facianın eşiğinden dönüldü

Konya’da zincirleme trafik kazası: 2 ölü, 2 yaralı

Kahreden haber geldi! Ölü ve yaralılar var

Gri listede aranan terörist Ramazan Faik öldürüldü!

Gri listede aranan terörist Ramazan Faik öldürüldü!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.