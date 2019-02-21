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BAKIRKÖY'DE TIR ÜST GEÇİDE ÇARPTI, KONTEYNER YOLA DEVRİLDİ

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.02.2019 05:09 | Son Güncelleme

Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU - İSTANBUL/DHA Bakırköy sahil yolunda ilerleyen TIR üst geçide çarptı.

Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU - İSTANBUL/DHA
Bakırköy sahil yolunda ilerleyen TIR üst geçide çarptı. Üzerinde bulunan konteyner yola devrildi.
Bakırköy, Sahil yolu Yeşilköy istikametinde saat 02.00 sıralarında, seyreden ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 UD 952 plakalı TIR 4 metrelik azami yükseklik tabelası bulunan üst geçide çarptı. Çarpmanın etkisiyle TIR'ın üzerinde yüklü olan konteyner yola devrildi. Sürücü TIR'ı durdurup durumu polis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, Yeşilköy istikametinde yolu trafiğe kapattı. Kaza sonrası polis olay yerinde önlem alırken, konteynırın kaldırılması için olay yerine vinç çağrıldı. Konteyner ekiplerin 2 saatlik çalışmasıyla vinçle kaldırılarak tekrar TIR'ın üzerine yerleştirildi. Çalışmaların tamamlanmasının ardından sahil yolu trafiğe açıldı. Polisin olayla ilgili soruşturma başlattığı öğrenildi.

Görüntü Dökümü:
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- Olayın meydana geldiği yer
- Devrilen konteyner
- Polis ekiplerinin önlemi
- Konteynırın kaldırılma çalışması
- Tır'dan görüntü
- Konteynırın TIR'a yüklenmesi
- Yolun açılması
- Genel ve detaylar

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