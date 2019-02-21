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Bakırköy’de tırdaki konteyner yola devrildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.02.2019 04:46 | Son Güncelleme

Devrilen konteyner nedeniyle Yeşilköy istikametinde yol tamamen araç trafiğine kapatıldı

İSTANBUL (AA) - Bakırköy’de sahil yolunda seyreden bir tırın üstündeki konteyner, üst geçide çarparak devrildi.

Ataköy mevkisinde sahil yolunda seyreden ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 LE 5153 plakalı tırın üstündeki konteyner, üst geçide takılması sonucu yola devrildi.

Devrilen konteyner, metrelerce sürüklendikten sonra refüje çarparak durabilirken, kaza nedeniyle yol Yeşilköy istikametinde tamamen araç trafiğine kapandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri ve belediyeye ait vinç sevk edildi.

Konteynır, İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) ait vinç ile tekrar tıra yüklendi.

Çalışmaların tamamlanmasının ardından sahil yolu yeniden trafiğe açıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Bakırköy konteyner TIR trafik kazası

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