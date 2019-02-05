Bakırköy'de trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı

İSTANBUL (AA) - Bakırköy'de meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Sahil Kennedy Caddesi'nde makas atarak Sirkeci istikametine giden bir otomobil, kontrolden çıkarak, önce bariyerlere sonra da savrularak taksiye çarptı.
Çarpmanın etkisiyle aracın arkasındaki, Yeşilköy 50. Yıl Anadolu Lisesi 11. sınıf öğrencilerinden Julia İnanch otomobilden dışarı fırladı. Yola düşen İnanch olay yerinde hayatını kaybederken, sınıf arkadaşı Lilav Heja Can ise yaralandı.
Yaralı, Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Olaydan sonra kaçtığı iddia edilen otomobildeki iki erkek şahıs, polis ekiplerince gözaltına alındı.
'Eski bakanlara sefil olmamaları için ömür boyu maaş bağladık'
Mide bulandıran olay mahalleyi karıştırdı! Görmesinler diye...
Validen kaymakamlara çok konuşulacak uyarı: Seçim günü...
Erdoğan'dan flaş İş Bankası açıklaması: Hazine'nin malı olacak
MHP'den İlber Ortaylı için yazılı açıklama! Çok sert sözler
Kritik harita dün yine değişti!
Çanakkale'de esrarengiz olay! İddia var ama, en ufak bir iz yok
"Her derde deva" dedi, antibiyotiğe karşı önerdi: Tüketin
Kaçırılan Sıla'yla ilgili yeni gelişme! 'O, benim namusum'
Okuyucu Yorumları 0 yorum