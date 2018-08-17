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Bakırköy'de trafik kazası: 3 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.08.2018 05:00 | Son Güncelleme

Bakırköy'de trafik kazası: 3 yaralı

İSTANBUL (AA) - Bakırköy'de meydana gelen trafik kazasında 2'si ağır 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Kennedy Caddesi İDO İskelesi mevkisinde güney istikametinde seyreden Sinan D. idaresindeki 34 LZ 2911 plakalı otomobil, park halindeki 34 TAU 63 plakalı taksiye çarptı. Çarpmanın etkisiyle taksi kaldırıma savruldu.

Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kaza nedeniyle araçta sıkışan taksi şoförü, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu kurtarıldı. Otomobil sürücüsü Sinan D. ve yanındaki kişi ise vatandaşların yardımıyla araçtan çıkarıldı.

Sağlık ekipleri 3 yaralıyı çevredeki hastanelere götürdü. Bu kişilerden Sinan D. ve taksi sürücüsünün sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kaza nedeniyle Kennedy Caddesi güney istikametinde trafik bir süre durdu. Araçların çekilmesi ve belediye ekiplerinin yoldaki temizlik çalışmalarının ardından ulaşım normale döndü.

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Anahtar Kelimeler:
Bakırköy itfaiye trafik kazası

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