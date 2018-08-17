Bakırköy'de trafik kazası: 3 yaralı

İSTANBUL (AA) - Bakırköy'de meydana gelen trafik kazasında 2'si ağır 3 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Kennedy Caddesi İDO İskelesi mevkisinde güney istikametinde seyreden Sinan D. idaresindeki 34 LZ 2911 plakalı otomobil, park halindeki 34 TAU 63 plakalı taksiye çarptı. Çarpmanın etkisiyle taksi kaldırıma savruldu.
Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kaza nedeniyle araçta sıkışan taksi şoförü, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu kurtarıldı. Otomobil sürücüsü Sinan D. ve yanındaki kişi ise vatandaşların yardımıyla araçtan çıkarıldı.
Sağlık ekipleri 3 yaralıyı çevredeki hastanelere götürdü. Bu kişilerden Sinan D. ve taksi sürücüsünün sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Kaza nedeniyle Kennedy Caddesi güney istikametinde trafik bir süre durdu. Araçların çekilmesi ve belediye ekiplerinin yoldaki temizlik çalışmalarının ardından ulaşım normale döndü.
Güney Amerika ülkelerinde 4 uçak, bomba tehdidi nedeniyle acil iniş yaptı
Şaşırtan karar! Fransa'nın Besançon kentinde sokakta oturmak ve alkol almak yasaklandı
Alev Alatlı'dan çok tartışılacak sözler: Erdoğan'ı eleştiren aydınlar ergen ve atarlıdır
İznik'te feci kaza: Ölü ve çok sayıda yaralı var
Muharrem İnce'den CHP yönetimine çok sert sözler: Yüzsüzlük yapmayın!
İSKİ'den İstanbullulara su kesintisi uyarısı!
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan ABD açıklaması!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Mahmud Abbas ile kritik görüşme
DGS 2018 sonuçları açıklandı! DGS 2018 sınav sonucu sorgulama
Esrarı hala çözülemeyen Ebabil kuşu Erzurum'da bulundu!
Kardashian'dan kalça şov!
Okuyucu Yorumları 0 yorum