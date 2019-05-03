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Bakırköy'de üst geçide çarpan TIR devrildi: 1 Yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.05.2019 05:25 | Son Güncelleme

BAKIRKÖY'de seyir halindeki TIR üst geçide çarparak devrildi.

Bakırköy'de üst geçide çarpan TIR devrildi: 1 Yaralı

Ertan KILIÇ-Ozan URAL / İSTANBUL,(DHA) BAKIRKÖY'de seyir halindeki TIR üst geçide çarparak devrildi. Kaza nedeniyle Eski Havalimanı Caddesi Edirne istikameti trafiğe kapatılırken, TIR yaklaşık 3 saat süren çalışmanın ardından olay yerinden kaldırıldı. TIR sürücüsü kazada hafif yaralandı. Laleli'den aldığı tekstil malzemesi yüklü konteyneri Ambarlı Gümrük Sahası'na götüren TIR, Yeşilköy Mahallesi Eski Havalimanı Caddesi'nde üst geçide çarparak devrildi. İddiaya göre, Ömür Yumuk Halhallı'nın kullandığı 34 GE 2306 plakalı TIR'ın dorsesinde bulunan konteyner üst geçide çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan TIR yola devrildi.

SÜRÜCÜ HAFİF YARALANDI
Devrilen TIR'ın sürücüsü Ömür Yumuk Halhallı hafif yaralandı. Yaralıya ilk müdahale sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapıldı. Hafif yaralı olduğu öğrenilen Halhallı hastaneye kaldırıldı.

3 SAAT SONRA TIR KALDIRILDI
Kazanın ardından olay yerine çok sayıda polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. TIR'ın devrilmesinden dolayı yol yaklaşık 3 saat trafiğe kapatıldı. Olay yerine gelen İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ait iki kurtarıcı yaklaşık 3 saat süren çalışmaların ardından TIR'ı olay yerinden kaldırdı.

(FOTOĞRAFLI)

Bakırköy'de üst geçide çarpan TIR devrildi: 1 YaralıBakırköy'de üst geçide çarpan TIR devrildi: 1 YaralıBakırköy'de üst geçide çarpan TIR devrildi: 1 YaralıBakırköy'de üst geçide çarpan TIR devrildi: 1 Yaralı

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