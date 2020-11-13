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  4. Bakırköy’de vatandaşların üzerine aracını süren savcının oğluna 9 yıl hapis

Bakırköy’de vatandaşların üzerine aracını süren savcının oğluna 9 yıl hapis

13.11.2020 16:32 | Son Güncelleme:
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Bakırköy’de kız arkadaşını darp eden ve tepki gösterenlerin üzerine otomobilini sürerek 6 kişinin yaralanmasına neden olan annesi eski hakim babası savcı olan Görkem Sertaç Göçmen’in davasında mahkeme heyeti kararını açıkladı.

Bakırköy’de kız arkadaşını darp eden ve tepki gösterenlerin üzerine otomobilini sürerek 6 kişinin yaralanmasına neden olan annesi eski hakim babası savcı olan Görkem Sertaç Göçmen’in davasında mahkeme heyeti kararını açıkladı. Mahkeme sanık Göçmen’in 9 yıl hapisle cezalandırılmasına hükmetti.
Bakırköy’de kız arkadaşını darp edip tepki gösterenlerin üzerine otomobilini sürerek 6 kişinin yaralanmasına neden olan annesi eski hakim babası ise Uşak Cumhuriyet savcısı Görkem Sertaç Göçmen, 3 Ekim 2018’de tutuklanmıştı. Bu dosya kapsamında 32 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanan Göçmen geçtiğimiz aylarda 15 aylık tutukluluğunun ardından tahliye olmuştu. Sanık Göçmen’in yargılandığı davada karar açıklandı.
Bakırköy 9 Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada taraf avukatları hazır bulundu. Sanık Görkem Sertaç Göçmen adına annesi ve avukatı Aynur Göçmen sağlık raporu sundu. Duruşmada söz verilen müşteki avukatları sanığın isnat edilen suçlardan cezalandırılmasını talep etti.
Sanık Görkem’in hakimliği bırakarak avukatlığını yapan annesi Aynur Göçmen ise müvekkilinin olay yerinde yaralandığını söyleyerek “Kurtulması için olay yerindeki tek araç arabadır. Müvekkil aksi halde öldürülecekti. Meşru müdafaa vardır. Kız arkadaşı A.A.’ya yönelik hiçbir eylemi yoktur. Müvekkil can havli ile kaçmaya çalışırken, A.A.’nın tarafındaki açık olan camdan saldırılar devam etmektedir. A.A. ‘nın yaralanması bu süreçte olmuştur. Karşı tarafın avukatları tarafından bir kadına şiddet algısı oluşturulmaya çalışılmıştır” şeklinde savunma yaptı.
Kararını açıklayan mahkeme heyeti Görkem Sertaç Göçmen’in Cebrail Şık’a yönelik ‘kasten yaralama’ suçundan 4 yıl, Recep Göçer’e yönelik ‘olası kasıtla yaralama’ suçundan 3 yıl, Zişan Mert D.’ye yönelik ‘kasten yaralama’ suçundan 9 ay, kız arkadaşı A.A.’ya yönelik ‘kasten yaralama’ suçundan 6 ay, Esra Abacı, Canberk A., ve Hamit Başaran’a yönelik ‘kasten yaralama’ suçundan ise ayrı ayrı 3 ay hapis ile cezalandırılmasına hükmetti. Sanık toplamda 9 yıl hapis ile cezalandırıldı.

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