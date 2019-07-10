Bakırköy’de vinç yola devrildi: 1 yaralı

Bakırköy’de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybeden vinç yola devrilirken, vinç sürücüsü yaralandı. Devrilen vinç nedeniyle yol yaklaşık 1,5 saat trafiğe kapatılırken, devrilen vincin kaldırılmasının ardından yol yeniden trafiğe açıldı.

Kaza, saat 06:30 sıralarında Bakırköy Osmaniye Mahallesi Koşuyolu Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Sinan Kurt yönetimindeki 10 NA 550 plakalı vinç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yola devrildi. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Devrilen vincin içerisinden kendi imkanlarıyla çıkan vinç sürücüsü Sinan Kurt hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle yol araç trafiğine kapatıldı.

Vinçler yardımıyla kaldırıldı

Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yola devrilen vincin kaldırılması için çalışma başlatıldı. Olay yerine çağrılan vinçler yardımıyla halatlar kullanılarak düzeltildi. Yaklaşık 1,5 saat süren çalışmalar sonucu kapanan yol vincin kaldırılmasının ardından yol yeniden araç trafiğine açıldı.

Polis, kaza ile ilgili inceleme başlattı.



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