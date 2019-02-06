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BAKIRKÖY'DE 'YARIŞ' KAZASINDA ÖLEN GENÇ KIZIN CENAZESİ ADLİ TIPTAN KURUMUNDAN ALINDI

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.02.2019 12:37 | Son Güncelleme

Haber-Kamera: Alper KORKMAZ-İSTANBULDHA Bakırköy Sahilyolu'nda dün meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden 17 yaşındaki lise öğrencisi Julia İnanch'ın cenazesi Adli Tıp Kurumu'ndan alındı.  Bakırköy Sahilyolu'nda dün meydana gelen kazada Julia İnanch hayatını kaybetmiş, arkadaşı Lilav Heca Can yaralanmıştı.

Haber-Kamera: Alper KORKMAZ-İSTANBULDHA
Bakırköy Sahilyolu'nda dün meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden 17 yaşındaki lise öğrencisi Julia İnanch'ın cenazesi Adli Tıp Kurumu'ndan alındı.
Bakırköy Sahilyolu'nda dün meydana gelen kazada Julia İnanch hayatını kaybetmiş, arkadaşı Lilav Heca Can yaralanmıştı. İnanch'ın cenazesi otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. İşlemleri tamamlanan genç kızın cenazesini almaya ailesi, yakınları ve okul arkadaşları geldi. Buradaki işlemleri tamamlanan İnanch'ın cenazesi Adli Tıp Kurumu'ndan alındı. Julia İnanch'ın yarın ikindi vaktinde Fatih'te bulunan Gazi Ahmet Paşa camisinde düzenlenen törenin ardından toprağa verileceği öğrenildi.

Görüntü Dökümü:
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-Annesinin içeri adli tıpa girişi
-Arkadaşlarından görüntü
-Adli tıptan görüntü
-Cenazenin çıkışı
-Genel ve detaylar

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