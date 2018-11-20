HABER

Bakırköy'de yolda çökme

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.11.2018 10:40 | Son Güncelleme

Çöken asfalta tekeri gömülen okul servisi belediye ekiplerince kurtarıldı

İSTANBUL (AA) - Bakırköy'de asfaltta çökme meydana geldi. Öğrenci servisinin tekerleği çöken kısma batınca belediye ekipleri olaya müdahale etti.

Yeşilköy Mahallesi Halkalı Caddesi üzerinde içinde öğrencilerin bulunduğu okul taşıtı seyir halindeyken yolda çökme meydana geldi. Çökme nedeniyle okul taşıtının arka tekerleği çukura girdi.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve belediye ekipleri sevk edildi.

Kimsenin yaralanmadığı olayda yol tedbir amacıyla trafiğe kapatıldı. Servis aracının içinde bulunan öğrenciler başka bir araçla okula gönderildi.

Okul taşıtının sürücüsü Ramazan Nas, seyir halindeyken yolun aniden çöktüğünü ve aracın arka lastiğinin, oluşan çukurun içine düştüğünü söyledi.

Belediye ekipleri, çöken yola giren servis aracını buradan kaldırdı.

PARTNERİç çamaşırı için yaşıyor! Ayda 15 bin lira harcıyorİç çamaşırı için yaşıyor! Ayda 15 bin lira harcıyor
Çikolatayla soydu, cips ve limonata ele verdiÇikolatayla soydu, cips ve limonata ele verdi
Nöbet kulübesinde ölü bulunan asker memleketine uğurlandıNöbet kulübesinde ölü bulunan asker memleketine uğurlandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Bakırköy'de yolda çökme meydana geldi yol çöktü

En Çok Okunan Haberler

Askeri birlikte kahreden olay! Nöbet kulübesinde ölü bulundu!

Askeri birlikte kahreden olay! Nöbet kulübesinde ölü bulundu!

Mansur Yavaş'tan adaylık açıklaması: Kesin kazanırım

Mansur Yavaş'tan adaylık açıklaması: Kesin kazanırım

Hayatta Her Şey Var programında kadın izleyiciden aldatma itirafı!

Hayatta Her Şey Var programında kadın izleyiciden aldatma itirafı!

Esra Erol'da Kader'in DNA sonuçları şoke etti!

Esra Erol'da Kader'in DNA sonuçları şoke etti!

AK Parti Antalya adayı belli oldu iddiası!

AK Parti Antalya adayı belli oldu iddiası!

İzmir'de korkunç kaza! Kadın polis ağır yaralandı

İzmir'de korkunç kaza! Kadın polis ağır yaralandı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Fatih Altaylı'dan dikkat çeken çıkış: Kanal D ve CNN Türk'ü paralı yapın, engel mi var?

Fatih Altaylı'dan dikkat çeken çıkış: Kanal D ve CNN Türk'ü paralı yapın, engel mi var?

Çikolatayla soydu, cips ve limonata ele verdi

Çikolatayla soydu, cips ve limonata ele verdi

Narenciye posası altında kalan Halil, yaşam savaşını kaybetti

Narenciye posası altında kalan Halil, yaşam savaşını kaybetti

Akşener'den Erdoğan'a çağrı: Aracından in, yaşlıya, emekliye, kadına, işçiye, "Halinden memnun musun?" diye sor

Akşener'den Erdoğan'a çağrı: Aracından in, yaşlıya, emekliye, kadına, işçiye, "Halinden memnun musun?" diye sor

Metamfetamin üretirken yakalandı, sözleri akıllara durgunluk verdi

Metamfetamin üretirken yakalandı, sözleri akıllara durgunluk verdi

Yağışlar ne zaman bitecek! Meteoroloji'den son hava durumu tahmini

Yağışlar ne zaman bitecek! Meteoroloji'den son hava durumu tahmini

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.