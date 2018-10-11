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Bakırköy’de zincirleme trafik kazası

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.10.2018 10:31 | Son Güncelleme

Motosiklet, kamyonet ve otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında motosiklet sürücüsü yaralandı

İSTANBUL (AA) - Bakırköy’de bir motosiklet, kamyonet ve otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında, bir kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Çobançeşme mevkisinde, motosiklet, kamyonet ve otomobilin karıştığı kazada yaralanan motosiklet sürücüsü Ertan K. olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaza nedeniyle D-100 Karayolu Ankara yönünde uzun araç kuyrukları oluştu. Kazaya karışan araçların olay yerinden kaldırılmasıyla trafik akışı normale döndü.

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