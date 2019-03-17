HABER

BAKIRKÖY'DE ZİNCİRLEME TRAFİK KAZASI: 5 YARALI

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.03.2019 05:24 | Son Güncelleme

Bakırköy'de, D-100 Karayolu Ankara istikametinde 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Haber-Kamera: Hüseyin COŞKUN / İSTANBUL,(DHA)
Bakırköy'de, D-100 Karayolu Ankara istikametinde 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 5 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle savaş alanına dönen yol bir süre trafiğe kapatılırken, sürücüler yan yola yönlendirildi.

D-100 Karayolu Ankara istikametinde seyir halinde olan 34 SD 5290 plakalı otomobil ile 34 BJJ 972 plakalı otomobilin saat 03.30 sıralarında Bakırköy mevkiinde henüz bilinmeyen bir nedenle çarpışması sonucu trafik kazası meydana geldi. Aynı yönde seyreden, biri 34 THL 57 plakalı taksi olmak üzere, toplam 3 araç daha kazayı görüp fren yapmasına rağmen duramayarak zincirleme kazaya karıştı. D-100 Karayolu'nu adeta savaş alanına çeviren kazada taksi sürücüsü, takside bulunan 2 kadın yolcu ve kazaya karışan diğer araçlarda bulunan 2 kişi olmak üzere, toplam 5 kişi yaralandı. İhbarlar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi.

POLİS YOLU TRAFİĞE KAPATTI
Polis ekipleri olası bir kazanın daha yaşanmaması için olay yeri ve çevresinde güvenlik önlemi alarak, D-100 Karayolu Ankara istikametini trafiğe kapattı. Bu istikamette seyreden sürücüler yan yola yönlendirildi. Kazanın trafik yoğunluğu oluşturması ambulansların olay yerine geç ulaşmasına neden olurken, yaralıların savaş alanına dönen yolda yardım beklediği anlar kameraya yansıdı. Yaralılar, sedyelerle ambulanslara taşınarak, çevredeki hastanelere götürüldü. Kaza nedeniyle D-100 Karayolu Ankara istikameti bir süre trafiğe kapalı kalırken, kaza yapan araçların yoldan kaldırıp kaza yerinin temizlenmesinin ardından yol tekrar trafiğe açıldı.

Görüntü dökümü:
------------------
- Kaza yapan araçlar
- Yaralıların yardım beklediği anlar
- Ambulansların gelişi ve yaralıların ambulanslara taşınması
- Genel ve detaylar

PARTNERYaşınız kimse tahmin edemiyor! Ya siz, tahmin edebilecek misiniz?Yaşınız kimse tahmin edemiyor! Ya siz, tahmin edebilecek misiniz?
Gece yarısı şaşkına çeviren görüntü! Evin bahçesine uçtu!Gece yarısı şaşkına çeviren görüntü! Evin bahçesine uçtu!
Kendini ihbar edip denize atladı!Kendini ihbar edip denize atladı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Economist'ten kritik Türkiye yazısı!

Economist'ten kritik Türkiye yazısı!

Skandal ifade! Teröristi 'melek çocuk' yaptılar

Skandal ifade! Teröristi 'melek çocuk' yaptılar

Uzman çavuş şoke etti! Lojmanda dehşet

Uzman çavuş şoke etti! Lojmanda dehşet

MHP'li başkanın eşini, oğlunun düğününde öldürdüler!

MHP'li başkanın eşini, oğlunun düğününde öldürdüler!

Bakan müjdeyi verdi: Dünyada ilk defa biz yapıyoruz

Bakan müjdeyi verdi: Dünyada ilk defa biz yapıyoruz

'Ah keşke öyle bir karar alsalar'

'Ah keşke öyle bir karar alsalar'

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Palandöken Dağı'ndaki rezil olaya ceza yağdı!

Palandöken Dağı'ndaki rezil olaya ceza yağdı!

Sadece 3 gün geçerli Trendyol Süper Mart indirimini kaçırmayın!

Sadece 3 gün geçerli Trendyol Süper Mart indirimini kaçırmayın!

İlişkiye girerken kameraya kaydedip... Skandal!

İlişkiye girerken kameraya kaydedip... Skandal!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan canlı yayında önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan canlı yayında önemli açıklamalar

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
E-5'te can pazarı! 5 araç birbirine girdi: Yaralılar var

E-5'te can pazarı! 5 araç birbirine girdi: Yaralılar var

Kontrolden çıkan araç evin bahçesine uçtu!

Gece yarısı şaşkına çeviren görüntü! Evin bahçesine uçtu!

Önce polisi aradı, sonra denize atladı

Kendini ihbar edip denize atladı!

Otoparkta pompalı dehşeti! Bir anda kanlar içinde yere yığıldı!

Otoparkta pompalı dehşeti! Bir anda kanlar içinde yere yığıldı!

İzmir'de seyir halindeki araca kurşun yağmuru!

Seyir halindeki araca kurşun yağmuru!

Kahramanmaraş'ta dev operasyon: Çok sayıda gözaltı var!

Dev operasyon: Çok sayıda gözaltı var!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.