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Bakırköy'de zincirleme trafik kazası: 5 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.03.2019 07:07 | Son Güncelleme

Bakırköy'de zincirleme trafik kazası: 5 yaralı

İSTANBUL (AA) - Bakırköy'de, 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında, 5 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, D-100 Karayolu Ankara istikametinde, seyir halinde olan 34 SD 5290 plakalı otomobil ile 34 BJJ 972 plakalı otomobilin henüz bilinmeyen bir nedenle çarpışması sonucu trafik kazası meydana geldi.

Otoyolun aynı istikametinde seyreden, biri 34 THL 57 plakalı taksi olmak üzere, toplam 3 araç daha zincirleme kazaya karıştı. Kazada yaralanan 5 kişi hafif şekilde yaralandı. Olay yerine sevk edilen ambulanslarla çevredeki hastanelerde tedavi altına alınan 5 yolcunun sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapanan yol, hasarlı araçların çekilmesinin ardından tekrar normale döndü.

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Bakırköy'de zincirleme trafik kazası: 5 yaralıBakırköy'de zincirleme trafik kazası: 5 yaralı
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Anahtar Kelimeler:
Bakırköy E-5 Karayolu trafik kazası Zincirleme

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