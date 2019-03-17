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Bakırköy'de zincirleme trafik kazası: 5 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.03.2019 09:14 | Son Güncelleme

BAKIRKÖY'de, D-100 Karayolu Ankara istikametinde 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Hüseyin COŞKUN / İSTANBUL,(DHA) BAKIRKÖY'de, D-100 Karayolu Ankara istikametinde 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 5 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle savaş alanına dönen yol bir süre trafiğe kapatılırken, sürücüler yan yola yönlendirildi. D-100 Karayolu Ankara istikametinde seyir halinde olan 34 SD 5290 plakalı otomobil ile 34 BJJ 972 plakalı otomobilin saat 03.30 sıralarında Bakırköy mevkiinde henüz bilinmeyen bir nedenle çarpışması sonucu trafik kazası meydana geldi. Aynı yönde seyreden, biri 34 THL 57 plakalı taksi olmak üzere, toplam 3 araç daha kazayı görüp fren yapmasına rağmen duramayarak zincirleme kazaya karıştı. D-100 Karayolu'nu adeta savaş alanına çeviren kazada taksi sürücüsü, takside bulunan 2 kadın yolcu ve kazaya karışan diğer araçlarda bulunan 2 kişi olmak üzere, toplam 5 kişi yaralandı. İhbarlar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi. POLİS YOLU TRAFİĞE KAPATTI Polis ekipleri olası bir kazanın daha yaşanmaması için olay yeri ve çevresinde güvenlik önlemi alarak, D-100 Karayolu Ankara istikametini trafiğe kapattı. Bu istikamette seyreden sürücüler yan yola yönlendirildi. Kazanın trafik yoğunluğu oluşturması ambulansların olay yerine geç ulaşmasına neden olurken, yaralıların savaş alanına dönen yolda yardım beklediği anlar kameraya yansıdı. Yaralılar, sedyelerle ambulanslara taşınarak, çevredeki hastanelere götürüldü. Kaza nedeniyle D-100 Karayolu Ankara istikameti bir süre trafiğe kapalı kalırken, kaza yapan araçların yoldan kaldırıp kaza yerinin temizlenmesinin ardından yol tekrar trafiğe açıldı.

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