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Bakırköy’deki 1 Mayıs kutlamalarının ardından kalabalık dağılmaya başladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.05.2019 16:15 | Son Güncelleme

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nü Bakırköy Halk Pazarı alanında kutlayan kalabalık, kutlamaların ardından dağılmaya başladı.İstanbul Valiliğinin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlamalarına izin verdiği Bakırköy Halk Pazarı alanına gitmek isteyen gruplar, sabahın erken saatlerinde Bakırköy İncirli Caddesi’nde toplandı.

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nü Bakırköy Halk Pazarı alanında kutlayan kalabalık, kutlamaların ardından dağılmaya başladı.
İstanbul Valiliğinin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlamalarına izin verdiği Bakırköy Halk Pazarı alanına gitmek isteyen gruplar, sabahın erken saatlerinde Bakırköy İncirli Caddesi’nde toplandı. Burada kortej oluşturan gruplar, polisin yoğun güvenlik önlemleri eşliğinde saat 14.00’de Bakırköy Halk Pazarı alanına giriş yaptı. Kalabalık, yaklaşık bir saat süren kutlamaların ardından alandan ayrılmaya başladı.

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