BAKIRKÖY'DEKİ MERDİVENLİ HIRSIZ KAMERADA 

Haber-Kamera: İSTANBUL,(DHA)

Bakırköy'de evlere yanında getirdiği merdivenle çıkarak hırsızlık yapan ve girdiği bir evdeki dronu da çalan şüpheli tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Bakırköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Şenlikköy Mahallesi'ndeki 2 evden farklı tarihlerde, 1 cep telefonu, 1 drone, 1 kol saati, 1 gümüş yüzük ve 1 montun çalınmasıyla ilgili çalışma başlattı. Çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarından kimliği tespit edilen Osman A. (41) 5 Haziran'da Basınköy Mahallesi'de polis ekiplerince yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen ve benzer suçlardan birçok kaydı olduğu öğrenilen zanlı tutuklandı. Şüphelinin merdiveni kullarak üst katlardaki dairelere çıkması ve evlerin önündeki kameralara yakalanmamak için yüzünü kapması kameraya yansıdı.

Görüntü dökümü:

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-Güvenlik kamerası görüntüsü

