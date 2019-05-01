BAKIRKÖY'DEKİ MİTİNG ALANINA GRUPLARIN YÜRÜYÜŞÜ BAŞLADI (1)

- Metrobüs durağında yoğunluk yaşanıyor

Haber-Kamera: Cemil ÖZDEMİR-Ümit UZUN-Harun UYANIK/İSTANBUL DHA

Bakırköy'de düzenlenecek olan 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlamaları için toplanan grupların alana yürüyüşü başladı. Grupların bazıları otobüslerle bazıları ise metrobüslerle Bakırköy'e geldi. Bakırköy metrobüs durağında yoğunluk oluştu. Durakta toplanan gruplar kortej halinde alana doğru yürümeye başladı. DİSK kortejine katılanlar halay çekti. Grupların alana yürüyüşü sürüyor.

Görüntü Dökümü:

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-Metrobüs durağında oluşan yoğunluk

-Gruplardan görüntü

-Pankartlardan görüntü

-Halay çekenler

-Genel ve detaylar

