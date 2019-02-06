HABER

Bakırköy'deki trafik kazasına tutuklama

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.02.2019 17:27 | Son Güncelleme

11. Sınıf öğrencisi Julia İnanch’ın ölümüne, sınıf arkadaşı Lilav Heja Can’ın ise yaralanmasına sebep olduğu iddia edilen 2 kişi tutuklandı

İSTANBUL (AA) - Bakırköy'de meydana gelen trafik kazasında 11. Sınıf öğrencisi Julia İnanch’ın ölümüne sınıf arkadaşı Lilav Heja Can’ın ise yaralanmasına sebep olduğu iddia edilen 2 kişi mahkemece tutuklandı.

Sahil Kennedy Caddesi'nde dün makas atarak Sirkeci istikametine giden bir otomobil, kontrolden çıkarak, önce bariyerlere sonra da savrularak taksiye çarpmıştı.

Çarpmanın etkisiyle aracın arka koltuğundaki Yeşilköy 50. Yıl Anadolu Lisesi 11. sınıf öğrencilerinden Julia İnanch otomobilden dışarı fırlayarak olay yerinde hayatını kaybetmiş, sınıf arkadaşı Lilav Heja Can da yaralanmıştı.

Olaydan sonra kaçtığı iddia edilen kazaya karışan diğer aracın sürücüsü ile Ö.K. ve öğrencilerin olduğu aracın sürücüsü F.T. gözaltına alındı. Bakırköy Adalet Sarayına sevk edilen şüpheliler Ö.K. ve F.T, savcılık tarafından tutuklanmaları istemiyle mahkemeye sevk edildi.

Nöbetçi Bakırköy 1. Sulh Ceza Hakimliğinde şüpheli F.T, sorgusunda, belediyede çalıştığını, olay günü sabah işe gittiğini, vardiyasının 16.00’da bittiğini, işten çıkış yaptığını, aracıyla giderken iki kişiyi gördüğünü, bu kişilerin üzerlerinde üniforma olduğunu, otostop çektiklerini, paraları olmadığı için kendilerini Bakırköy’e bırakıp bırakamayacaklarını sorduğunu ileri sürdü.

Şüpheli F.T, yanında bir arkadaşının da olduğunu, öğrencilere Başakşehir’e gideceği için onları bırakamayacağını söylediğini ifade ederek, şunları söyledi:

"Sonrasında sağduyulu olarak düşünüp 'tamam gelin aracıma binin, ben sizi Bakırköy’e bırakırım' dedim ve arka koltuğa bindiler. Ben emniyet kemerimi her zaman takarım. Yanımda bulunan arkadaşın da emniyet kemeri takılıydı. Kızlara da dememe rağmen takmamışlar. Yolda giderken arka koltukta oturan kişilerle hiç konuşmadım. Aracımın hızı 80-90 kilometre civarındaydı. Olayın gerçekleştiği yere yakın bir yerde önüme bir araç çıktı. Ve bir anda ne yapacağımı bilemedim ve orta şeride geçtim, diğer araç sol ön tamponuma dokunarak, arkamda bulunan taksinin sol arka tarafına çarptı. Ve bariyerlere vurdum. Kazanın şoku ağladım. Alkollü değildim. Diğer şüpheliyi tanımıyorum. Çok kötü durumdayım. Bir insanının hayatının sona ermesi beni çok etkiledi. Önümdeki araç makas atarak ilerliyordu. Tedirgin oldum. Aracın arkasından giderek, kornaya basarak, bu şahsı uyarmak istedim. Serbest bırakılmamı talep ediyorum."

Bir diğer şüpheli Ö.K. de sorgusunda, öğrenci olduğunu ancak aynı zamanda çalıştığını, kardeşini Bakırköy’e okuluna bıraktığını, sahil yolunda seyir halinde olduğu sırada dikiz aynasına baktığında makas atarak ilerleyen bir araç gördüğünü anlattı.

Şüpheli Ö.K, kendisinin en sol şeritte ilerlediğini dile getirerek, "Araç beni geçmek yerine taciz etmeye devam etti. Ben orta şeride geçtim. Sonra en sağ şeride geçtim. Araç beni bir süre takip etti. Ben makas atarak arkamdaki araçtan uzaklaşmaya çalıştım. Arkamdaki araç daha sonrasında bana arkadan çarptı. Bunun üzerine ben sağ sol yaparak aracımı düzelttim ve en sağ şeride geçerek durdum. Aracımdan inerek sakinleşmeye çalıştım, önümde bir kalabalık farkettim ve kazanın olduğunu gördüm. Akşam eve geldiğimde televizyonlarda bir kazada ölü ve yaralıların olduğunu öğrendim. Bunun üzerine karakola gidip teslim oldum. suçsuzum. Ben hızlı bir şekilde gitmiyordum, görüntülerden de anlaşılacağı gibi arkamdan gelen araçtan korkmam üzerine hızımı arttırıp makas atarak ilerledim. Serbest bırakılmamı istiyorum." ifadelerini kullandı.

Şüphelilerin avukatları da müvekkillerinin serbest bırakılmasını talep etti.

Mahkeme, şüphelilerin "bilinçli taksirle ölüme ve yaralamaya neden olma" suçundan tutuklanmasına karar verdi.

Neymar'ın partisine damga vuran Türk kızı Neymar'ın partisine damga vuran Türk kızı
Girişimci öğrencilerden fındıklı kahveGirişimci öğrencilerden fındıklı kahve
Yeşilay’dan Diyanet İşleri Başkanlığı’na teşekkür ziyaretiYeşilay’dan Diyanet İşleri Başkanlığı’na teşekkür ziyareti
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
11. Sınıf öğrencisi Julia İnanch Bakırköy Bakırköy Adalet Sarayı

En Çok Okunan Haberler

Kar geri döndü! Meteoroloji'den açıklama

Kar geri döndü! Meteoroloji'den açıklama

31 Mart yerel seçimleri öncesi son ankette çarpıcı sonuçlar

31 Mart yerel seçimleri öncesi son ankette çarpıcı sonuçlar

Bakan Soylu duyurdu! Trafikte yeni dönem resmen başladı

Bakan Soylu duyurdu! Trafikte yeni dönem resmen başladı

Meteoroloji'den yeni uyarı! Okullar tatil edildi, alarma geçildi

Meteoroloji'den yeni uyarı! Okullar tatil edildi, alarma geçildi

Aldatılan eş konuştu: Mesajlaşmalarını yakaladım

Aldatılan eş konuştu: Mesajlaşmalarını yakaladım

Süpermarket zinciri satılıyor!

Süpermarket zinciri satılıyor!

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Müjdeyi bakan verdi! Erdoğan o kararnameyi imzaladı!

Müjdeyi bakan verdi! Erdoğan o kararnameyi imzaladı!

Sevgiliniz için en özel hediyeler Trendyol’da sizleri bekliyor.

Sevgiliniz için en özel hediyeler Trendyol’da sizleri bekliyor.

Antalya'da okullara hortum ve fırtına tatili

Antalya'da okullara hortum ve fırtına tatili

HDP’li başkan adayı seçim bürosu açılışında gözaltına alındı

HDP’li başkan adayı seçim bürosu açılışında gözaltına alındı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kartal'da bir bina çöktü! Çok sayıda ekip sevk edildi

Kartal'da bir bina çöktü! Çok sayıda ekip sevk edildi

Hastanede 'koku' paniği! Ekipler alarma geçti

Hastanede 'koku' paniği! Ekipler alarma geçti

Annesiz, babasız yaşam savaşı! Penceresiz evde yardım bekliyorlar

Buna yürek dayanmaz! Penceresiz evde karınları aç yaşıyorlar

Cesedi paramparça haldeydi! Hepsini itiraf etti

Cesedi paramparça haldeydi! Hepsini itiraf etti

Meteoroloji'den son hava durumu tahmini uyarısı! (Kar yağışı Trakya'dan giriş yaptı)

Kar geri döndü! Meteoroloji'den açıklama

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu duyurdu: Trafikte yeni dönem resmen başladı!

Bakan Soylu duyurdu! Trafikte yeni dönem resmen başladı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.