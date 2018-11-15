Bakışlarıyla garip olan kedi sosyal medyayı salladı

Sosyal medyada yayılan garip bakışlı sokak kedisinin görüntüsü çok izlenenler arasına girdi. Kendi evcil kedisini garip bakışlarıyla inceleyen kediyi fark eden adam onu hemen videoya kaydetti.

Chinchilla cinsi olduğu belirtilen kedinin korkutan ve ilginç bakışıyla üzerine doğru yürümesi sonrasında da adam, kediyi kaçırmak için bağırıyor. Michael Rapaport adlı Amerikalı komedyenin videoyu Instagram hesabından paylaşması sonrasında yayılan bu görüntü kısa sürede çok sayıda kişi tarafından izlendi.



