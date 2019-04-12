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Bakkal çıraklığı yaptığı ilçede belediye başkanı oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.04.2019 11:16 | Son Güncelleme

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde belediye başkanlığına, bir zamanlar ilçede babasının bakkal dükkanında yıllarca çıraklık yapan Mustafa Palancıoğlu seçildi - Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu: - "Babam 27 yıl bu ilçede bakkal olarak hizmet verdi. Ben de ilkokulu bitirdikten sonra üniversiteyi kazanana kadar burada çıraklık yaptım. Bakkallığı, esnaflığı öğrendim. Özellikle yazları dükkanı açma kapama bendeydi, cebimde para olurdu, toptancıdan gıda alırdım, hale giderdim meyve ve sebzeyi alırdım"

KAYSERİ (AA) - ESMA KÜÇÜKŞAHİN - Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde belediye başkanlığına seçilen Mustafa Palancıoğlu, yıllarca bakkal çıraklığı yaptığı ilçenin yöneticisi olmanın heyecanını yaşıyor.

Kentin geçmişte ticaret merkezi konumunda bulunan Millet Caddesi'nde, babasına ait bakkalda çıraklık yaparak büyüyen Palancıoğlu, üniversite eğitiminden sonra akademisyen oldu ve çalışmalarını bir süre yurt dışında sürdürdü.

Orta Anadolu Kalkınma Ajansı (ORAN) başkanlığı görevinin ardından kentin tarihi ilçesi Talas'ın 5 yıl boyunca belediye başkanlığını yapan Palancıoğlu, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde Cumhur İttifakı'nın AK Parti'li adayı olarak Melikgazi Belediye Başkanı seçildi.

Bir zamanlar bakkal çıraklığı yaptığı, babasından ticaretin inceliklerini öğrendiği ve Kayseri'nin müteşebbis havasını soluduğu ilçenin belediye başkanı olarak göreve başlamanın heyecanını yaşayan Palancıoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, merkez ilçe olan Melikgazi ilçesinin şehrin en kalabalık ilçesi olduğunu dile getirdi.

Yaklaşık 600 bin nüfuslu Melikgazi ilçesinin, bu bakımdan Türkiye'deki 56 ilden daha büyük olduğuna işaret eden Palancıoğlu, "İlçemiz, Organize Sanayi Bölgesi, Serbest Bölge, yeraltı çarşısı, Tarihi Kapalı Çarşısı olan kadim bir ilçe. Seyyid Burhaneddin Hazretleri'nin makamının, Bizans döneminden kalma Kayseri Kalesi'nin bulunduğu en canlı bölgesi." diye konuştu.

İlk, orta ve lise öğrenimini Kayseri'de tamamladığını, Yıldız Teknik Üniversitesi Harita Mühendisliği Bölümünü bitirdiğini ve aynı üniversitede yüksek lisans yaptığını aktaran Palancıoğlu, şunları söyledi:

"Erciyes Üniversitesi (ERÜ) İnşaat Mühendisliği bölümüne asistan olarak girdim. Yurt dışı bursu kazandım ve ABD'de yaklaşık 6 yıl doktora eğitimimi tamamladım. Yardımcı doçent olarak ERÜ'de uzun yıllar ders verdim. Daha sonra Sivas, Yozgat ve Kayseri illerini kapsayan ORAN'ın başına geçtim. Kurucu genel sekreteriyim. 2014 seçimlerinde Talas Belediye Başkanı seçildim, şimdi de Kayseri'nin en büyük ilçesinde Melikgazi Belediye Başkanı olarak görev yapacağım. Babam 27 yıl bu ilçede bakkal olarak hizmet verdi. Ben de ilkokulu bitirdikten sonra üniversiteyi kazanana kadar burada çıraklık yaptım. Bakkallığı, esnaflığı öğrendim. Özellikle yazları dükkanı açma kapama bendeydi, cebimde para olurdu, toptancıdan gıda alırdım, hale giderdim meyve ve sebzeyi alırdım."

Çıraklık yaparken kazandığı tecrübenin kendisine çok faydası olduğunu ifade eden Palancıoğlu, kazandığı birikim sonucu üniversitede akşamları derse girdiğini, gündüzleri ise Karaköy perşembe pazarında çalıştığını kaydetti.

Hem çalışıp hem de okuduğunu anlatan Palancıoğlu, "Esnaflığın, bakkallığın bana büyük faydası oldu. İnsanlarla iletişim kurmama vesile oldu. Babamın yanında almayı, satmayı, müşteri ilişkilerini, kendi ekmeğini kazanmayı öğrendik. İnşallah şimdi de Melikgazi'de dükkanımızın olduğu ilçede belediye başkanı olmak onur verdi. Vatandaşlarımız için çalışacağız." ifadelerini kullandı.

"Çıraklık yaptığım dönemlerde dükkanımızın olduğu caddede doktorların muayenehaneleri vardı. Müşterilerimiz eczacı, doktor, mühendisti. Benim de hayalim o yüzden hep okumaktı. Şükür okuduk." diyen Palancıoğlu, gençlere mücadele etmeyi, okumalarını, hayallerinin peşinden gitmelerini önerdi.

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bakkal çıraklığı Melikgazi Belediyesi mustafa Palancıoğlu

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