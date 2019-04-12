Bakkal çıraklığı yaptığı ilçede belediye başkanı oldu

Bir zamanlar bakkal çıraklığı yaptığı, babasından ticaretin inceliklerini öğrendiği ve Kayseri'nin müteşebbis havasını soluduğu ilçenin belediye başkanı olarak göreve başlamanın heyecanını yaşayan Palancıoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, merkez ilçe olan Melikgazi ilçesinin şehrin en kalabalık ilçesi olduğunu dile getirdi.

Kentin geçmişte ticaret merkezi konumunda bulunan Millet Caddesi'nde, babasına ait bakkalda çıraklık yaparak büyüyen Palancıoğlu, üniversite eğitiminden sonra akademisyen oldu ve çalışmalarını bir süre yurt dışında sürdürdü.

Yaklaşık 600 bin nüfuslu Melikgazi ilçesinin, bu bakımdan Türkiye'deki 56 ilden daha büyük olduğuna işaret eden Palancıoğlu, "İlçemiz, Organize Sanayi Bölgesi, Serbest Bölge, yeraltı çarşısı, Tarihi Kapalı Çarşısı olan kadim bir ilçe. Seyyid Burhaneddin Hazretleri'nin makamının, Bizans döneminden kalma Kayseri Kalesi'nin bulunduğu en canlı bölgesi." diye konuştu.

İlk, orta ve lise öğrenimini Kayseri'de tamamladığını, Yıldız Teknik Üniversitesi Harita Mühendisliği Bölümünü bitirdiğini ve aynı üniversitede yüksek lisans yaptığını aktaran Palancıoğlu, şunları söyledi:

"Erciyes Üniversitesi (ERÜ) İnşaat Mühendisliği bölümüne asistan olarak girdim. Yurt dışı bursu kazandım ve ABD'de yaklaşık 6 yıl doktora eğitimimi tamamladım. Yardımcı doçent olarak ERÜ'de uzun yıllar ders verdim. Daha sonra Sivas, Yozgat ve Kayseri illerini kapsayan ORAN'ın başına geçtim. Kurucu genel sekreteriyim. 2014 seçimlerinde Talas Belediye Başkanı seçildim, şimdi de Kayseri'nin en büyük ilçesinde Melikgazi Belediye Başkanı olarak görev yapacağım. Babam 27 yıl bu ilçede bakkal olarak hizmet verdi. Ben de ilkokulu bitirdikten sonra üniversiteyi kazanana kadar burada çıraklık yaptım. Bakkallığı, esnaflığı öğrendim. Özellikle yazları dükkanı açma kapama bendeydi, cebimde para olurdu, toptancıdan gıda alırdım, hale giderdim meyve ve sebzeyi alırdım."