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Bakkal dükkanında kaçak ilaçlar çıktı

YAŞAM HABERLERİ  | 11.10.2019 13:33 | Son Güncelleme

Gaziantep’in İslahiye ilçesinde, zabıta ekiplerinin yaptığı denetimde Ahmed S.’in işlettiği bakkal dükkanında kaçak ilaç ele geçirildi.İlçede yapılan denetim sırasında Suriye uyruklu Ahmed S.

Bakkal dükkanında kaçak ilaçlar çıktı

Gaziantep’in İslahiye ilçesinde, zabıta ekiplerinin yaptığı denetimde Ahmed S.’in işlettiği bakkal dükkanında kaçak ilaç ele geçirildi.
İlçede yapılan denetim sırasında Suriye uyruklu Ahmed S. tarafından işletilen bakkal dükkanında yaptıkları denetimlerde yüzlerce kutu ilaç kutusuz faturasız olduğu tespit edildi. Suriye ve Türkiye patentli olduğu belirlenen ilaçlara imha edilmek üzere ekipler tarafından el konuldu. Suriyeli bakkal işletmeci hakkında ise yasal işlem başlatıldı.
8. Bölge Gaziantep Eczacılar Odası İslahiye Temsilcisi Hasan Yıldırım ise ilaçların bakkalda satılmasının yasak olduğunu hatırlatarak, eczane haricindeki herhangi bir işletmeden ilaç alınmaması konusunda uyarılarda bulunuldu.

Bakkal dükkanında kaçak ilaçlar çıktı

Bakkal dükkanında kaçak ilaçlar çıktı

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