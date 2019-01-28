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Bakkal önünde eski komşusunu öldüren saldırgan adliyede

YAŞAM HABERLERİ  | 28.01.2019 23:23 | Son Güncelleme

ADIYAMAN'da, bakkal önünde karşılaştığı eski komşusu Ahmet Elçi'yi (68) tabancayla başından vurarak, öldüren Mehmet T., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Mahir ALAN/ADIYAMAN, (DHA) - ADIYAMAN'da, bakkal önünde karşılaştığı eski komşusu Ahmet Elçi'yi (68) tabancayla başından vurarak, öldüren Mehmet T., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Olay, dün öğle saatlerinde, Turgut Reis Mahallesi'nde meydana geldi. Mehmet T., eski komşusu olan emekli Ahmet Elçi ile bakkal önünde karşılaştı. Ekmek almak için gelen Ahmet Elçi, henüz bilinmeyen nedenle Mehmet T. tarafından tabancayla tek kurşunla başından vuruldu. Ağır yaralanan ve kanlar içinde yere yığılan Elçi, ihbarla gelen sağlık görevlilerince ambulansla hastaneye kaldırıldı. Mehmet T. ise olay yerinden kaçtı. Ahmet Elçi, doktorların tüm müdahalelerine rağmen yaşamını yitirdi.
Polis ekipleri, Mehmet T.'yi Hatay'a kaçmak için bindiği otobüste yakalayıp, gözaltına aldı. Mehmet T., emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi.

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