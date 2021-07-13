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  4. Bakkala giderken kurşunların hedefi oldu: Vuruldum ağabey

Bakkala giderken kurşunların hedefi oldu: Vuruldum ağabey

13.07.2021 17:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana’da husumetli olan iki grup sokak ortasında silahlı kavga edince bakkala giden bir kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre olay, saat 16.00 sıralarında merkez Seyhan ilçesi 19 Mayıs Mahallesinde meydana geldi.

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HUSUMETLİ GRUP BİRBİRİNE ATEŞ AÇTI

Sokak ortasında aralarında husumet olduğu öne sürülen iki grup arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine taraflar birbirlerine tabanca ve tüfekle ateş açtı.

MERMİ GÖĞSÜNE İSABET ETTİ

Bu sırada bakkala giden Cem Taşkömür (26), nereden geldiği belli olmayan bir merminin göğsüne isabet etmesiyle yaralandı. Genç kanlar içerisinde yere yığılırken, şüpheliler ise olay yerinden kaçtı.

HASTANEYE KALDIRILDI

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye aralarında özel harekat ekiplerinin de bulunduğu çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Çevredekilerin yardımıyla bakkalın içine alınan Cem Taşkömür, sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Balcalı Hastanesi’ne götürüldü.

"VURULDUM AĞABEY"

Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin kimliklerinin belirlenmesi ve yakalanması için çalışma başlattı.

Kavgada yaralanan Taşkömür’ün yarasına tampon yapan Kenan İşçimen, “İki grup burada birbirine ateş açtı. Biz de onları seyrederken Cem vuruldu. Bana, ‘Vuruldum ağabey’ deyince, bakkaldan bez alıp, tampon yaptım. Durumu kötü görünmüyordu. Ambulansa alınırken, nefesinin daraldığını söyledi” diye konuştu. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Bakkal Adana silahlı saldırı
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