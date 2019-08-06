'Bakkala gidiyorum' dedi, bir daha haber alınamadı

Servet ARSLAN/AĞRI, (DHA)- AĞRI, evlerinden 'Bakkala gidiyorum' diyerek çıkan 15 yaşındaki Ahmet Yasin Batgın'dan haber alınamıyor.

Merkeze bağlı Çukurçayır köyünde yaşayan Şengül- Veysi Batgın çiftinin 7 çocuğundan beşincisi olan Ahmet Yasin Batgın, 3 Ağustos Cumartesi günü arkadaşlarıyla balık tutmaya gitti.

Köyün yakınındaki derede balık tuttuktan sonra eve gelen Batgın, aynı günün akşamında bakkala gitmek için evden çıktı. Ancak geri dönmedi. Ailesi, tüm çabalarına rağmen oğullarını bulamayınca jandarmaya kayıp başvurusunda bulundu.

İl Jandarma Komutanlığı ile İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri, köye gelerek arama çalışması başlattı. Ancak yapılan aramalara rağmen çocuğun izine rastlanmadı.

Polis de kent merkezindeki kahvehaneleri gezerek, Ahmet Yasin Batgın'ı aradı. Polis, kahvenalerdekilere Batgın'ın fotoğrafını göstererek, çocuğu görüp görmediklerini sordu.

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