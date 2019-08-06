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Bakkala gitmek için evden ayrılan çocuk kayboldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.08.2019 01:12 | Son Güncelleme

Ağrı’nın Çukurçayır köyünde hafta sonu bakkala gitmek için evden ayrıldıktan sonra haber alınamayan 15 yaşındaki Ahmet Yasin Batgın için arama çalışması başlatıldı - Dede Zübeyt Batgın: - "Torunum eve geldikten sonra köy bakkalına gideceğini söyleyip gitti ve bir daha gelmedi. Köyde arama ve kurtarma çalışması başlatıldı"

Ağrı'da hafta sonu bakkala gitmek için evinden ayrıldıktan sonra kaybolan 15 yaşındaki çocuk için arama çalışması başlatıldı.

Merkeze bağlı Çukurçayır köyünde Şengül ve Veysi Batgın çiftinin 7 çocuğundan beşincisi olan Ahmet Yasin Batgın (15), 3 Ağustos Cumartesi günü arkadaşlarıyla balık tutmaya gitti. Köyün yakınındaki derede arkadaşlarıyla balık tuttuktan sonra eve gelen Batgın, aynı gün akşam saatlerinde ise köy bakkalına gitmek için evden ayrıldı.

Bir daha geri dönmeyen Batgın'a yapılan tüm aramalara rağmen ulaşamayan ailesi, dün jandarmaya kayıp ihbarında bulundu. Köye gelen İl Jandarma Komutanlığı ekipleri ile İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) görevlilerince köy çevresinde arama çalışması başlatıldı. Dün akşam saatlerine kadar köy çevresinde devam eden aramalara, havanın kararması sebebiyle ara verildi.

Kayıp Batgın'ın şehir merkezinde olabileceği ihtimali üzerine çalışmalarına burada devam eden jandarma, kahvehaneleri tek tek gezip kayıp çocuğun fotoğraflarını vatandaşlara gösterdi ve görülmesi halinde kendilerine ya da ailesine haber verilmesini istedi.

Dede Zübeyt Batgın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, torununun bir anda ortadan kaybolduğunu ve ekiplerin her yerde onu aradığını söyledi.

Batgın, "Torunum cumartesi günü saat 21.00 sularında kayboldu. Balık tutmaya gitmişler. Afgan birinin yanında yemek yemiş sonrasında saat 20.00'de eve geldi. Torunum eve geldikten sonra köy bakkalına gideceğini söyleyip gitti ve bir daha gelmedi. Köyde arama ve kurtarma çalışması başlatıldı." dedi.

Yaklaşık bir ay önce de evden kaçtığı belirtilen Batgın'ın bulunması için jandarmanın kent genelindeki çalışmalarının sürdüğü, köyde ara verilen çalışmalara ise sabah saatlerinde yeniden başlanacağı kaydedildi.

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AFAD Ağrı arama kurtarma Kayıp Çocuk

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