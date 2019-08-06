Bakkala gitmek için evden ayrılan çocuk kayboldu

Ağrı'da hafta sonu bakkala gitmek için evinden ayrıldıktan sonra kaybolan 15 yaşındaki çocuk için arama çalışması başlatıldı.

Merkeze bağlı Çukurçayır köyünde Şengül ve Veysi Batgın çiftinin 7 çocuğundan beşincisi olan Ahmet Yasin Batgın (15), 3 Ağustos Cumartesi günü arkadaşlarıyla balık tutmaya gitti. Köyün yakınındaki derede arkadaşlarıyla balık tuttuktan sonra eve gelen Batgın, aynı gün akşam saatlerinde ise köy bakkalına gitmek için evden ayrıldı.

Bir daha geri dönmeyen Batgın'a yapılan tüm aramalara rağmen ulaşamayan ailesi, dün jandarmaya kayıp ihbarında bulundu. Köye gelen İl Jandarma Komutanlığı ekipleri ile İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) görevlilerince köy çevresinde arama çalışması başlatıldı. Dün akşam saatlerine kadar köy çevresinde devam eden aramalara, havanın kararması sebebiyle ara verildi.

Kayıp Batgın'ın şehir merkezinde olabileceği ihtimali üzerine çalışmalarına burada devam eden jandarma, kahvehaneleri tek tek gezip kayıp çocuğun fotoğraflarını vatandaşlara gösterdi ve görülmesi halinde kendilerine ya da ailesine haber verilmesini istedi.