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Bakkalda karı-kocaya korkunç infaz!

YAŞAM HABERLERİ  | 06.12.2018 10:07 | Son Güncelleme

İzmir'in Selçuk ilçesinde bakkal işleten karı-koca, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce iş yerinde yapılan silahlı saldırıyla öldürüldü.

Bakkalda karı-kocaya korkunç infaz!

Olay, dün gece meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Çamlık Mahallesi'nde anayol üzerinde bakkal dükkanı işleten Hasan Hüseyin Özkan ve Şenay Özkan çifti, gece geç saatlerde kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişilerin silahlı saldırısına uğradı.

İNCELEME BAŞLATILDI

Özkan çifti, olay yerinde hayatlarını kaybetti. İki kız evlat sahibi oldukları öğrenilen yaşlı çiftin cansız bedenleri, Selçuk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Herhangi bir soygunun olmadığı iş yerinde, saldırının kimler tarafından yapıldığının belirlenmesi amacıyla jandarma tarafından geniş çaplı inceleme başlatıldı. İHA

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Anahtar Kelimeler:
izmir Hasan Hüseyin Özkan ve Şenay Özkan

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