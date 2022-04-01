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Bakkalda yaşananlardan sonra ortadan kayboldu! 19 yaşındaki liseli genç 6 gündür kayıp

01.04.2022 21:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bir bakkalda yaşananlardan sonra ortadan kaybolan 19 yaşındaki lise son sınıf öğrencisi Mehmet Evren Cinkara’dan ailesi 6 gündür haber alamıyor. Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde 6 gün önce evden çıkan ve geri dönmeyen Cinkara’nın annesi, yaşlı gözlerle “Oğlum ne olursun çık gel” diyerek seslendi. Anne, oğlunun bakkaldan kendisiyle telefonda konuşturmuş gibi yaparak başka birisinin aracılığıyla para isteyip aldığını, borcunu ödemek için herkesten para istediğini, sonra ortadan kaybolduğunu anlattı.

Bakkalda yaşananlardan sonra ortadan kayboldu! 19 yaşındaki liseli genç 6 gündür kayıp

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Bağ Mahallesi’nde yaşayan Kadirli Osman Gazi Lisesi son sınıf öğrencisi Mehmet Evren Cinkara, 26 Mart Cumartesi günü ailesiyle birlikte yaşadığı evden ayrıldı. İlçede bulunan bir cep telefonu bayine giden Mehmet Evren Cinkara burada cep telefonunu 350 TL’ye sattı. Bir arkadaşına İstanbul iline gideceğini söyleyen Cinkara daha sonra ortadan kayboldu.

GÖZÜ YAŞLI ANNE OĞLUNA SESLENDİ: NE OLURSUN ÇIK GEL

“Oğlum ne olursun çık gel” diye oğluna seslenen kayıp gencin gözü yaşlı annesi Huriye Cinkara “Oğlum bir arkadaşı ile birlikte mahallemizin bakkalından bin 500 TL para istemiş. Bakkal da annene sormadan veremem demiş. Yanında bir arkadaşı daha var. Bakkala yanındaki arkadaşının annesinin numarasını vermişler. O kadın da benim ismimi vererek sanki benim gibi konuşup bakkaldan bin 500 TL vermesini istemiş. Biz bu durumu öğrendik. Durumu oğluma sordum. Yanındaki arkadaşının kuzeni araba almış ona borç vereceklerini söyledi. Sonra bakkala olan bu borcu ödemek için herkesten para istemiş. Daha sonra bir anda ortadan kayboldu. Ben oğluma seslenmek istiyorum. Oğlum ne olursun çık gel. Bir hata yapmışsın tamam ama biz senin aileniz anneniz babanız ne olursun yalvarıyorum neredeysen gel” dedi.

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"KAYIP HABERİNİ ALINCA MEMLEKETE DÖNÜŞ YOLUNDA KAZA YAPTIM"

Kayıp gencin babası İsmet Cinkara ise olay tarihinde Mersin ilinde çalıştığını belirterek “Oğlumun kayıp haberini alınca memlekete dönüş yolunda kaza yaptım. Bir borç alma olayı var. İçeriğini tam olarak sonradan öğrendim. Polise kayıp başvurusunda bulunduk. 6 gündür hiçbir haber alamıyoruz. Tek bildiğimiz ve tespit edebildiğimiz evden çıktığı gün Osmaniye ilinden İstanbul’a otobüs bileti almış. Ancak bilet aldığı otobüse bindi mi binmedi mi bilmiyoruz. Ben oğlumun bir an önce bulunmasını istiyorum” dedi. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Bakkal Osmaniye
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