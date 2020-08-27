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  4. Bakkaldan kek alıp yiyen kedi görenleri şaşkına çevirdi!

Bakkaldan kek alıp yiyen kedi görenleri şaşkına çevirdi!

YAŞAM HABERLERİ  | 27.08.2020 14:13 | Son Güncelleme

Düzce'deki bir bakkalda aç kalan kedinin bakkala girerek kek çalış yediği anlar kameralara yansıdı. Bakkal sahibi Mustafa Işık, beslendiği kedinin aç kaldığı zamanlarda bakkaldan istediği keki alıp çıktığını söyledi.

Akçakoca’ya bağlı Fakıllı köyünde bakkal işleten Mustafa Işık, yaklaşık 1 yıl önce dükkanının önünde yavru bir kedi bularak beslemeye başladı. Kediye dükkanındaki kek ve bisküvilerden de veren Işık, geçen süre içerisinde mama da yedirdi. Bazı günlerde kediyi beslemeyi unutan Mustafa Işık, kedinin dükkanına girerek raftaki keklerden yediğini fark etti. Bir süre kediyi takip eden Işık, hayvanın bakkala girerek yeşil renk paketli kekten aldığını ve yan taraftaki boş alanda yediğini gördü. Kedinin sevdiği kekleri rahat alabilmesi için alt taraftaki rafa alan Işık, hayvanın aç kaldığı zamanlarda gelip bakkaldan istediği gibi kek aldığını söyledi.

Kedinin kendisine alıştığını söyleyen bakkal Mustafa Işık, “Bu kediyi bir yıl önce yavru olarak bakkalın önüne bırakılmış halde buldum. Aldım her gün besledim. Biraz büyüyünce ufalayarak kek vermeye başladım. Daha sonra yemek vermeyi unuttuğum zamanlar oldu. Bu kedi sabah, öğlen, aç olduğu zamanlarda bakkalı açmamı bekler. Benimle içeri girer ve direkt raftaki yeşil paketli keki alıp, dışarı çıkar. Orada paketi yırtıp keki yer. Raftaki diğer keklere dokunmaz, direkt onu seçer. Müşteriler kedinin keki aldığını görünce şaşırıyorlar. Dükkana sadece kediyi görmeye gelenler oluyor” dedi.

DHA

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